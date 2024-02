Ein völlig unerwartetes, aber umso schöneres Comeback.

Diese schottischen Stehaufmännchen waren in ihrer mehr als 40 Jahre andauernden Karriere schon so oft abgeschrieben worden, nur um nach einer gefühlten Ewigkeit immer und immer wieder zurückzukehren. Als PALLAS zu Beginn der 80er im heimischen Aberdeen zum ersten Male gemeinsam komponierte, hätte sich die Truppe sicherlich nicht träumen lassen, eines Tages zu den wichtigsten Prog-Combos des Vereinigten Königreiches zu zählen; zu eigen schienen ihre Ideen, zu stark die Konkurrenz. Doch die Schotten waren von Beginn an ambitioniert und haben sich neben Acts wie ARENA und IQ zu den Rädelsführern einer Szene aufgeschwungen, deren einziges Manko eigentlich immer jenes gewesen ist, dass ihre Protagonisten es mit der Beständigkeit nicht so wichtig genommen haben.



Als Alan Reed nach dem Meilenstein "The Dreams Of Men" anno 2005 die Band verließ, schien es bei PALLAS dann auch auf das Ende zuzugehen; die charismatische Stimme war verloren, und auch wenn die Herrschaften in Paul Mackie einen respektablen Ersatz rekrutieren konnten, waren die darauf folgenden beiden Scheiben nicht mehr von der Qualität wie die Releases aus der wohl stärksten Phase Ende der 90er bzw. zu Beginn der 00er Jahre.



Wer PALLAS jedoch danach endgültig abgeschrieben hat, wird nun umso größer überrascht, denn die Herren von der Insel kommen nicht nur mit einem neuen Album um die Ecke, sondern präsentieren voller Stolz die Rückkehr von Frontmann und Sangeswunder Alan Reed, dem es in Windeseile gelingt, auch in den sechs neuen Stücken wieder alle Ohren auf sich zu richten. In Nummern wie 'The Great Attractor', dem emotionalen 'Heavy Air' und dem absoluten Highlight 'Fever Pitch' klingt PALLAS wie zu besten Zeiten, brilliert mit schwieriger zugänglichen, letztendlich jedoch brillanten Arrangements, spielt einmal mehr wie keine andere Truppe mit der Dynamik und setzt in den Melodiebögen die bekannten Ausrufezeichen. Was will man da noch mehr?



Nun, vielleicht hier und dort noch ein paar zusätzliche Harmonien zum Auftakt, denn es dauert eine ganze Weile, bis sich "The Messenger" öffnet und etwas mehr Zugang erlaubt. 'Sign Of The Times' ist beispielsweise ein arg sperriger Opener, der auch nach mehreren Anläufen nicht die gewohnte Zündkraft bringt, und auch das abschließende Titelstück kann nicht mit den ganz großen Momenten aus dem Bandkatalog mithalten, weil die Hooks einfach nicht perfekt ineinandergreifen.



Grund zur harscheren Kritik gibt es aber dennoch nicht, einerseits weil PALLAS einige nostalgische Momente zaubert, andererseits aber auch, weil die neuen Stücke auch in ihren wenigen schwächeren Momenten immer noch begeistern können, nicht zuletzt wegen Reed's einzigartiger Ausstrahlung am Mikro. Ob es für PALLAS nun noch weitergeht oder "The Messenger" ein einmaliges Happening bleiben wird, ist derzeit noch unklar. Mit ihrem Comeback-Werk beweisen die Schotten aber ganz klar, dass sie in der internationalen Prog-Szene noch ein gehöriges Wörtchen mitreden können!