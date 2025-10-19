OVERT ENEMY - Insurrection

Insurrection

Mehr über Overt Enemy

Genre:
Thrash Metal / Hardcore
∅-Note:
6.00
Label:
Eigenproduktion
Release:
26.09.2025

    < 5 Wertungen

    1. Resinated
    2. No One Left To Die
    3. The Truth
    4. Bleed Like I Do
    5. Psychotic Episode
    6. Go Hard Or Go Home
    7. Eradication
    8. Fire In The Skies
    9. Insurrection
    10. Even Murder

    Suche

    Artikel

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

    Login

    Neu registrieren