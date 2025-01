Darf es an Chören und Bombast noch etwas mehr sein? Gerne doch!

Wenn eine Band sich ON ATLAS' SHOULDERS nennt, lässt sich ein Interesse für die europäische Geistesgeschichte bei den beteiligten Musikern erahnen. In der griechischen Mythologie stützt der Titan Atlas das Himmelsgewölbe, mit dem Bandnamen spielt die Truppe aus Frankfurt, laut eigener Aussage auf ihrer Website, aber auch auf den bekannten Ausdruck "standing on the shoulders of giants" an, der von Isaac Newton in einem Brief verwendet wurde, aber bereits auf das Mittelalter zurückgeht. Ich würde das auch so verstehen, dass die Metaller aus Hessen sich in der Tradition der großen Wegbereiter des Metals sehen, aber das Überkommene auch weiterentwickeln und neue Bereiche der harten Musik erforschen möchten.



Nach "Invictus" (2020) und "Hyperion" (2021) bringt man uns mit "Aion" nun also das dritte Werk zu Gehör. Der Titel deutet an, dass die Reise in die Mythologie fortgesetzt wird, denn im alten Griechenland ist Aion die Lebensdauer und auch die Ewigkeit, die irgendwann als Gottheit personifiziert wurde.



Die eigenen musikalischen Präferenzen benennen die Bandmitglieder auf ihrer Homepage. Ein Name, der mir sofort in den Sinn kommt, wenn "Aion" läuft, ist BLIND GUARDIAN. Seltsamerweise gehört die Metal-Institution aus Krefeld offenbar nicht zu den Lieblingskapellen der Frankfurter. Komisch, denn das Theatralische zelebriert ON ATLAS' SHOULDERS ebenso mit Gusto und auch die Arrangements der Chöre zeigen deutliche Parallelen zu BLIND GUARDIAN. Die Stimme von Sänger Marius erinnert auch ein wenig an die von Hansi.



Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass "Aion" einigen bei uns im Team gefallen dürfte. Auch bei unserer Leserschaft dürfte das Album wahrscheinlich bei vielen gut ankommen, vor allem wenn es mal etwas pompöser und bombastischer sein darf. ON ATLAS' SHOULDERS geht sehr melodiös zu Werke, lässt die Gitarren anständig zu Wort kommen und vereint Tradition und Moderne auf überzeugende Weise. Der Spaß an der eigenen Musik ist den Hessen auch anzuhören. Irgendwie ist auch noch ein klein wenig Underground mit im Spiel, was auf jeden Fall ein Pluspunkt ist. Das von Sänger Marius entworfene farbenfrohe Artwork verschafft "Aion" die passende visuelle Ästhetik.