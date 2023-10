OF VIRTUE liefert mit "Omen" ein ebenso eingängiges wie tiefsinniges Werk ab.

"Omen" lautet der schwere Titel des neuen OF VIRTUE-Albums und auch das Artwork verheißt nichts Gutes. Hinter dem neuen Werk der US-Amis verbirgt sich jedoch keine unbändige Härte; die Band zeigt sich von einer sehr zerbrechlichen Seite und arbeitet eigene Erlebnisse auf. So dienen die sehr direkten Songtexte gleichermaßen als Warnung und als Anker - je nachdem, ob man selbst ebenfalls an dem jeweiligen Punkt steht oder Gefahr läuft, dorthin abzudriften. OF VIRTUE nimmt kein Blatt vor den Mund bei Themen wie Alkoholismus, Angststörungen oder dem Aufarbeiten einer gescheiterten Beziehung.



Das Soundgewand ist dabei mal heavy ('A.N.X.I.E.T.Y.'), mal poppig ('False Idols') oder auch balladesk ('Sober'). Hier wird mit Synthies gearbeitet, da wird es extrem elektronisch. Im nächsten Moment kommt der Nu-Metal-Einfluss hervor, dann wird es djentig. "Omen" ist ein musikalisch sehr abwechslungsreiches Album und durch die Kürze der Songs (und damit des Gesamtwerks) sehr kurzweilig.



Gemeinsam haben die Songs auf "Omen", dass sie stets eingängig sind und eben die Themen ansprechen, die die Bandmitglieder bewegen. Das heißt allerdings nicht, dass OF VIRTUE hier ein durchweg melancholisches Werk vorlegt, 'Cannibals', 'Cut Me Open' und 'True Colors' hauen ordentlich rein. "Omen" ist vieles, aber vor allem abwechslungsreich und am Ende, trotz der vielen Elemente, ein rundes Album geworden.



Wer mehr über die Hintergründe zum Album wissen möchte, kann gerne in unsere Podcast-Folge mit Gitarrist und Sänger Damon Tate reinhören!