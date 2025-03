Erstes Lebens- und Ausrufezeichen!

Eines kann man vorab schon einmal klarstellen: Sollte OBSIDIAN SCAPES auf dem bereits angekündigten Debütalbum "Death Chants Echo From Aphotic Void" die Klasse ihres ersten Eigengewächses halten können, steht hier ein grandioser Doom-Brecher ins Haus. Bevor die Jüngerschaft jedoch in den Genuss der vollen Ladung epischen, düsteren Stoffes kommt, gilt es erst einmal die Kennenlernphase zu genießen und das Quartett aus Zwickau an sich heranzulassen. Tatsächlich könnte sich dazu kein besserer Track eignen als die A-Seite der ersten, selbst betitelten EP.



'Endless Sea Of Mirrors' bietet nämlich das gesamte Spektrum des klassischen Dooms, angefangen bei gewaltigem Riffing über flehentlich formulierte Vocals bis hin zu verschleppten Melodien, die später in einem echten Epos münden, mit dem OBSIDIAN SCAPES die Gemeinde flugs auf ihrer Seite wissen sollte. Was für ein hervorragender Einstieg in diese gerade erst gestartete Laufbahn!



Doch auch der zweite Track im Bunde kann absolut überzeugen, wenngleich er nicht aus der eigenen Feder stammt. Die Ostdeutschen haben sich den SIGH-Klassiker 'At My Funeral' vorgenommen, ihn ein wenig seiner schrillen Ausstrahlung beraubt und ihn so wunderbar in den eigenen Klangkosmos eingeführt, dass man am Ende gar nicht vermuten möchte, dass es sich hierbei nicht um eine eigene Komposition handelt. Ergo: Prima gemacht und Risikobereitschaft umgehend belohnt.



"Death Chants Echo From Aphotic Void" gehört folglich auch zu den am heißesten ersehnten Releases im Doom-Kalenderjahr 2025. Die Auftaktveranstaltung ist den vier Musikern mehr als geglückt und sollte bestensfalls schnell abgegriffen werden, da die EP streng limitiert ist. So macht epischer Doom richtig Laune!