Viele Klangreisen führen zum epischen Ergebnis.

Mitschnitte von vermeintlichen Jam-Sessions sind bei OVRFWRD inzwischen Standard, denn auch wenn die Instrumental-Progger aus Minneapolis seit jeher lange an ihrem Material tüfteln, bevor sie es schließlich ins Studio bringen, wirken die Aufnahmen jederzeit recht spontan und wie ein kurzer Live-Mitschnitt einer tagesaktuellen Momentaufnahme. Diesen Spirit haben die Amis tatsächlich vielen Musikern und Acts der internationalen Prog-Szene voraus.



Trotzdem ist auch "There Are No Ordinary Moments" ein arg frickeliges Unterfangen, wohl durchdacht und sicherlich vorab zigfach durchgespielt, jedoch mit diesem sehr spontan anmutenden Sound, der den Zugang zu den zehn neuen Kompositionen ungemein erleichtert. OVRFWRD glänzt diesmal vor allem mit einem wunderschönen Gitarrensound, der irgendwo zwischen DREAM THEATER, SYMPHONY X und TRANSATLANTIC steht, sprich auch mal etwas metallischeres Riffing anstrengt, oftmals melodischen Output bringt, schlussendlich aber die Ur-Prog-Note eher rockig interpretiert. Die Leads führen folglich auch durch die neuen Stücke, während im Hintergrund verknotetes Drumming für den zusätzlichen Anspruch sorgt und den rhythmischen Part des Releases mit immer neuen Spannungsbildern füllt.



Die tatsächliche Stärke von "There Are No Ordinary Moments" liegt aber in seiner Dramaturgie und der damit einhergehenden Unberechenbarkeit. Die Platte wirkt zwar auch als Ganzes und hängt konzeptionell sehr eng zusammen, verändert ihre Grundthemen aber nahezu ständig, erzählt einfach tolle instrumentale Geschichten und holt sich gerade in den epischen Momenten gerne mal das Piano als Verstärker hinzu - und auch dies passt wunderbar in die teils überlangen Klangreisen, die OVRFWRD hier zusammengestellt hat.



Nun ist instrumentale Musik leider immer noch eher Special Interest und wird sicherlich auch nicht so großen Absatz finden wie das klassische Band-Pendant. Doch bei OVRFWARD lohnt auch für diejenigen der Lauschangriff, die gerne mal ein bisschen über den Tellerrand schauen, zwischenzeitlich auch mal einen Soundtrack auflegen, dabei aber vor allem die rockigen Nuancen schätzen. "There Are No Ordinary Moments" ist ein richtig schönes Album, monumental in seiner Ausgestaltung und sehr elegant in der Performance der beteiligten Musiker!