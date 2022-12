Unterhaltsam, lustig und kurzweilig wie immer.

Der gute Fat Mike von den Punk-Veteranen NOFX weiß, wie man das Internet zum Explodieren bringt. So kündigte er zuletzt an, dass 2023 wohl das letzte aktive Jahr seiner Band werden würde. Inzwischen ist Mike zwar zurückgerudert und hat auch für die Zukunft weitere NOFX-Alben in Aussicht gestellt, trotzdem hat seine Aussage erst einmal für mächtig Aufruhr gesorgt, was den Amerikanern natürlich gelegen kommt - immerhin soll gerade das neue Album "Double Album" beworben werden. Die Scheibe ist eigentlich kein komplett eigenständiger Release, sondern stellt die zweite Hälfte zum "Single Album" aus dem vergangenen Jahr dar. Die Band - die ewigen Scherzkekse, die sie sind - spricht von einem Doppelalbum, dessen zweite Hälfte eben einfach etwas zu spät erscheint.

Abwegig ist die Aussage auch nicht, denn sämtliche Songs der beiden Alben wurden innerhalb nur eines Monats zeitgleich aufgenommen, nur blieben eben diese zehn Tracks erst einmal in der Schublade, um nun ein Jahr später fertiggestellt zu werden. Ehrlichkeit wird dabei übrigens im Promo-Material groß geschrieben, denn die Band gibt ehrlich oder auch im Scherz zu, dass die Songs einfach nicht ganz so gut waren wie das "Single Album"-Material und daher erst einmal hinten anstehen mussten. Ob sie das wirklich ernst meinen? Das weiß man bei den Jungs nie so genau, doch sicher ist, dass Mike und seine Kollegen die Songs für gut genug befunden haben, um sie nun ihrer Fangemeinde um die Ohren zu hauen.

Und das ist auch gut so, denn auch wenn ich Bandboss Mike in der Hinsicht Recht geben muss, dass mir "Single Album" insgesamt einen Ticken besser gefallen hat, ist "Double Album" trotzdem ein wunderbarer, kurzweiliger und hochgradig unterhaltsamer Punk-Abriss, der jedem Fan des Genres Freundentränen in die Augen treiben oder den nächsten Moshpit in einem Club eurer Wahl befeuern dürfte. Ganz besonders betont der Vierer dabei seine lustige Seite etwa in Nummern wie 'Don't Count On Me' und 'Johanna Contant Teen', die beide neben rauem Punk auch massive Reggae-Einflüsse zu bieten haben und teils entspannt aus den Boxen grooven. Wie üblich gefällt mir NOFX aber immer dann besonders gut, wenn Songs wie 'My Favorite Enemy' oder 'Punk Rock Cliché' die volle Punk-Keule auspacken und mit tollen Melodien und treibendem Tempo ordenlich auf die Zwölf gehen. Mein persönliches Highlight bleibt nach mehreren Durchläufen dennoch 'Fuck Day Six', das bei mir mit einer Melodic-Hardcore-Schlagseite besonders punktet und im allgemeinem der wohl "düsterste" Song der Scheibe ist, die ansonsten eher fröhlich und beschwingt rockt.

Wer NOFX liebt, wird daher auch mit "Double Album" glücklich werden und darf beim zweiten Teil des getrennten Doppelalbums blind zuschlagen. Wird die Scheibe in Jahren allerdings als Punk-Klassiker gelten? Wohl eher nicht, aber ein starker Neuzugang in der Diskografie der Alt-Punks ist der Silberling allemal.