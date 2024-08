Ein Tag mit gemischten Gefühlen.

NINE STONES CLOSE ist seit 2008 das Betätigungsfeld von Adrian Jones, der dieses Jahr gleich zwei neue Alben an den Start bringen möchte. "Duirnal" ist das erste Album des Duos und soll den Ablauf eines Tages musikalisch ausleuchten. Vor allem die inneren Zwistigkeiten im menschlichen Bewusstsein stehen im Vordergrund, ehe sie dann im Sonnenuntergang reflektierend kulminieren. Klingt kryptisch? Ja, das war Absicht. Denn mit der Musik von NINE STONES CLOSE ergeht es mir bisweilen auch so.



Im Genre "Progressive Rock" kann viel passieren, so viel ist sicher. Wenn mit "für Fans von PORCUPINE TREE oder MARILLION" geworben wird, bin ich eigentlich recht leicht hinter dem Ofen hervorzulocken. "Diurnal" versagt mir allerdings auch nach vielen Wiederholungen die Freude, mich im Spannungsbogen der acht Songs wiederzufinden. Dass der Gesang erst im dritten Track, 'Ghosted', seine Aufwartung macht, ist nicht unbedingt der Grund, aber ein Indikator für mein Dilemma mit NINE STONES CLOSE. Ich würde das Material größtenteils als explorativ bezeichnen, denn ich habe oft das Gefühl, dass die Songs nirgendwo hinführen. An einem Mangel von Ideen liegt es sicher nicht, davon zeugt beispielsweise der Longtrack 'Frustration-Sedation", welcher mit knapp zwölf Minuten eine emotional-musikalische Achterbahnfahrt durchläuft. Auf dem Papier ist hier ganz viel Gutes dabei, was ich Prog-Freunden gerne uneingeschränkt empfehlen würde.



Obwohl das Artwork so strahlend orange gehalten ist, erwärmt sich in mir leider nichts, wenn ich "Diurnal" höre. Als mollig-warme Alternative zum schwelgerischen britischen Prog-Sound, der durchaus mal unterkühlt daherkommt, mag sich dieses Album bei mir leider nicht etablieren. Vielleicht geht es anderen Gerne-Fans hier anders. Einen Blindkauf kann ich hier aber keinesfalls empfehlen