NIGHTINGALE - White Darkness (Re-Release)

White Darkness (Re-Release)

Mehr über Nightingale

Genre:
Progressive Rock
∅-Note:
7.50
Label:
Inside Out Music
Release:
05.12.2025

    < 5 Wertungen

    1. The Fields Of Life (Remaster 2025)
    2. Trial And Error (Remaster 2025)
    3. One Way Ticket (Remaster 2025)
    4. Reasons (Remaster 2025)
    5. Wounded Soul (Remaster 2025)
    6. Hideaway (Remaster 2025)
    7. To My Inspiration (Remaster 2025)
    8. White Darkness (Remaster 2025)
    9. Belief (Remaster 2025)
    10. Trust (Remaster 2025)
    11. One Way Ticket (Rough Mix 2006)
    12. Reasons (Rough Mix 2006)
    13. Wounded Soul (Rough Mix 2006)
    14. White Darkness (Rough Mix 2006)
    15. Trust (Rough Mix 2006)
    1. Tills Stormen Är Över (Original Version 1983)
    2. Spänningar (Original Version 1990)
    3. Gryningens Port (Original Version 1983)
    4. Mur Tysta Mur (Original Version 1988)
    5. Havssyn (Original Version 1983)
    6. Alla Vill Vi Väl Vara Bäst (Original Version 1990)
    7. Tills Stormen Är Över (2004 Version)
    8. White Darkness (2025 Version)
    9. Feel So Live (Demo 2005)
    10. World Inside (Demo 2005)
    11. The Gates Of Dawn (Demo 2005)
    12. I Am Me (Demo 2004)
    13. Shuffle Aggressor (Demo 2005)
    14. Hideaway (Demo 2005)
    15. The Fields Of Life (Live in Finspång 2009)
    16. Trial And Error (Live in Finspång 2009)
    17. Hideaway (Live in Finspång 2009)

    Suche

    Artikel

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

    Login

    Neu registrieren