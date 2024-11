Fragwürdiger Re-Release eines großartigen Albums.

Die Veröffentlichungspolitik von NIGHT DEMON muss ich nicht unbedingt verstehen. Immerhin erhält das Zweitwerk "Darkness Remains" heuer mit dem Re-Release bereits die dritte Veröffentlichung gerade einmal sieben Jahre nach dem ursprünglichen Release. So erschien das Album im April 2017 erstmalig, erhielt allerdings schon im Januar 2018 eine Expanded Edition, die mit zwei CDs daherkam und neben Coversongs sogar einen Remix der Scheibe und Kommentar-Tracks enthielt. Viel umfassender kann man wohl eigentlich eine bereits veröffentlichte Platte für Sammler nicht aufbereiten, auch wenn damals schon einige Fans ob des eigenartigen Timings nicht besonders begeistert waren. Und dennoch steht uns sieben Jahre später ein weiterer Re-Release ins Haus, der von Label und Band mit der schlechten Verfügbarkeit der CD-Version begründet wird. Klar, die Scheibe ist nicht überall zu günstigen Preisen erhältlich, der Re-Release ist aktuell aber auch eher schwerlich greifbar und nicht etwa bei allen großen Shops verfügbar, weshalb dieser Punkt durchaus Fragen aufwirft.



Doch bevor wir weiter über die Sinnhaftigkeit diskutieren, kümmern wir uns lieber einmal um das Songmaterial. Für eine detaillierte Besprechung verweise ich hier gerne auf die ursprüngliche Rezension meines Kollegen Walter Scheurer, der den Amerikanern anno 2017 einen Durchmarsch in die Champions League bescheinigte. Auch sieben Jahre später würde ich dieses Fazit unterschreiben, denn keine der zehn Nummern hat ihren Reiz über die Zeit hinweg verloren. Im Gegenteil, Songs wie 'Welcome To The Night' oder 'Hallowed Ground' klingen auch heute noch herrlich oldschoolig, aber gleichzeitig ungeahnt frisch und laden vor der heimischen Anlage zum Headbangen ein. Das Remastering, das der Re-Release bekommen hat, fügt dabei minimal mehr Klarheit und Druck zum Klangbild hinzu, macht aber zumindest für mich keinen massiven Unterschied zum Orginial, denn auch das klang bereits toll und hält auch dem heutigen Standard locker stand.



Bleibt also die Frage nach dem Bonusmaterial, wo uns anno 2024 zwei Bonustracks geboten werden. Einmal handelt es sich dabei um das solide BLACK SABBATH-Cover 'Turn Up The Night', das wenig überraschend hervorragend dargeboten wird. Die Wahl von QUEENs 'We Will Rock You' ist da schon überraschender und die komplette Überarbeitung macht den Track tatsächlich zu einem waschechten NIGHT DEMON-Track. Ein Unterfangen, das bei Coversongs ansonsten nur eher selten gelingt, hier aber vollends aufgeht und für ein breites Grinsen sorgt. Wer allerdings die bereits erwähnte Expanded Edition sein Eigen nennt, der wird auch hier nicht überrascht sein, denn auch selbige enthielt bereits beide Nummern.



So sitze ich irgendwie am Ende etwas zwiegespalten vor dieser Neuauflage, die wohl nur für Fans der Amerikaner Sinn machen wird, die tatsächlich das Original noch nicht in ihrem Besitz haben. Echte Sammler sollten nämlich wohl eher etwas tiefer in die Tasche greifen und die Expanded Edition auftreiben, denn diese bietet über die hier enthaltenen Bonustracks hinaus noch deutlich mehr interessantes Material.