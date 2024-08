Nicht revolutionärer, dafür aber höchst unterhaltsamer Melodic Black Metal.

Ein uralter Baum, ein ominöses rotes Leuchten, eine schattenhafte Gestalt im Nebel und schlussendlich die bösartig aussehenden Ratten, die zwischen den Wurzeln lungern - so ließe sich wohl das wunderschöne Coverartwork am besten beschreiben, welches das Zweitwerk von NETHER ziert, das auf den entsprechend passenden Namen "The Blood Of Rats" hört. Mir macht allein der Blick auf dieses Kunstwerk schon Lust darauf, die Musik des Quartetts aus Belgien anzutesten, das sich im Jahr 2019 zusammengefunden hat und aus erfahrenen Underground-Musikern besteht, die sich allerdings bei NETHER hinter Pseudonymen verstecken. Also lasst uns nun doch einmal zu den Ratten herabsteigen und hören, was uns in den insgesamt sieben Kompositionen erwartet.



Das eröffnende 'For Your Own Glory' untermauert dabei schnell den visuellen Eindruck, den man anhand des Artworks gewinnen konnte, und bestätigt meine Vermutung, dass wir es mit melodischem Black Metal zu tun bekommen, der seine Augen ganz klar auf die klassischen Vertreter der skandinavischen Schule richtet. Soll heißen, dass die Gitarren von der ersten Sekunde an mit rasanten Riffs aus den Boxen donnern, dabei aber nie den melodischen Unterton aus den Augen verlieren, während das Schlagzeug erbarmungslos mit Double-Bass und Blastbeats das Tempo vorgibt. Auf diesem Fundamt kann sich Fronter J dann wunderbar austoben und serviert uns bitterböse und herbe Screams, die mir sofort durch Mark und Bein fahren. Komplettiert wird der unterhaltsame Einstand von einer Prise fieser Death-Metal-Grooves, die in der Mitte des Songs eingestreut werden und eine wohltuende Abwechslung zum ansonsten sehr rasanten Tempo bieten.



Und auch danach geht es musikalisch in den vom Opener abgesteckten Grenzen mit solidem Handwerk weiter. Revolutionär ist NETHER damit natürlich nicht unterwegs und dennoch fühle ich mich einfach durchweg gut unterhalten, primär weil die Belgier ein wunderbares Händchen für ausladende Kompositionen haben, die dennoch zwingend und ohne Durchhänger aus den Boxen schallen. Die Liste der Anspieltipps ist dann auch entsprechend lang, wobei es mir vor allem der Rausschmeißer 'The Obelisk' mit seinen spröde-melodischen Riffs ganz besonders angetan hat. Doch auch das temporeiche 'Bow For Your Redeemer' und den von einem wunderbaren Bass-Breakdown veredelten Titeltrack kann ich auch ans Herz legen, wenn ihr schnell herausfinden wollt, zu was NETHER auf dem Zweitwerk fähig ist. Selbiges wird übrigens auch von einer feinen Produktion veredelt, die aufgeräumt und durchaus modern klingt, gleichzeitig aber auch herb und erdig genug daherkommt, um den Geist des Black Metals zu ehren und auch Fans eher traditioneller Rumpel-Produktionen abzuholen.



Schlussendlich fällt meine Rezension dann auch recht kompakt aus, denn "The Blood Of Rats" ist schlicht und ergreifend hervorragende Melodic-Black-Metal-Unterhaltung, bei der Freunde und Freundinnen dieser Spielart gefahrlos zuschlagen können. Klar, wie erwähnt wird das musikalische Rad hier nicht neu erfunden, aber dank starker Kompositionen und vor allem toller Gitarrenarbeit fällt dieser oftmals vorgebrachte Kritikpunkt für mich in diesem Fall nicht ins Gewicht, weshalb auch starke 8,5 Zähler nach Belgien gehen.