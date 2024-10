80er-Epen im modernen Indie-Setting - ein Ohrwurm-Spektakel der verträumten Art!

Unsterbliche Indie-Sounds mit einer feinen 80er-Note - dieses Errungenschaft können die finnischen Newcomer von NEOV auf ihrem aktuellen Album auf jeden Fall verbuchen. Die Band hat in kürzester Zeit schon eine Menge erreicht, einen Major-Deal ergattert und auch livehaftig schon eine Menge Energie freisetzen können. Mit der Veröffentlichung von "Soft Atlas" strebt die Truppe nun auch international nach der verdienten Anerkennung und muss sich - das ist eigentlich schon nach wenigen Tönen klar - keine großen Gedanken machen, ob und inwiefern die neuen Songs mit Wucht durch die Decke gehen werden.



Es sind einfach wunderschöne, manchmal zerbrechliche Melodien mit absoluter Ohrwurm-Garantie, mit denen sich die Nordeuropäer hier ins Visier bringen. Sei es nun im wavigen Opener 'Feel', im durch und durch einprägsamen 'A Little Taste' oder im etwas schwungvolleren 'You Can't Bring Me Down'. Eine dezente Gothic-Atmosphäre schwebt über den Songs, die 80er sind klangtechnisch ein stetiger Begleiter, und dennoch ist "Soft Atlas" ein recht modernes Album geworden, das gerade mit seinen ruhigeren Klangexperimenten und der dezenten Elektronik zu überzeugen weiß. Eine grandiose Ballade wie 'Just Like You Lived In The 80s' oder das verträumte 'The Water' sprechen hier eine mehr als eindeutige Sprache. Zudem produziert NEOV Hits am Fließband, ohne es wirklich darauf anzulegen. 'Friedrichshain' beispielsweise besticht mit monumental ausformulierten Hooklines, das epische 'Meadows & Paperbags', mit seinen sanften Keyboards, schlägt in die gleiche Kerbe, auch das epische 'Softer' fleht geradezu darum, als Single ausgekoppelt und gerne auch der breiten Masse zugänglich gemacht zu werden. Was für tolle Melodien die Band hier produziert - wirklich zum Dahinschwelgen!



Insofern sind die bevorstehenden Gigs schon jetzt eine tolle Zielvorgabe für das Gesamterlebnis "Soft Atlas". Mit ihrem neuen Album wollen die Finnen nach den Sternen greifen, und mir fällt absolut nicht ein, warum dieses Projekt in irgendeiner Weise schiefgehen sollte!