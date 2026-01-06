Forest Of Witchery.

NECROTIC WOODS (geiler Bandname übrigens) gibt es seit 2004. Einer der neuen Gitarristen nennt sich Gebeine, was ich außerordentlich ulkig finde. Die neue Scheibe der Kombo nennt sich "Perversions Commited On Flesh", was die Erwartungen schon mal steigen lässt. Nach den ersten drei Tracks war ich erstaunt, wie melodisch die Perverslinge vorgehen: Heavy Metal und SLAYER-Vibes treffen auf melodischen Black Metal, der sowohl Midtempo wie auch offensiven Bombastrausch anbietet.

Manchmal erinnert mich die Musik an die Schweden WITCHERY. Die wählen einen ähnlichen Ansatz. Die Vocals sind auch verwandt: Sie passen zu dem teuflischen Gebräu wie die Hörner in den Bierwanst, philosophisch gesagt. Im Laufe des Albums schleichen sich ein paar sehr ähnliche Passagen ein. Richtig Abbruch tut es dem Unterfangen jedoch nicht. Das einmal gewählte Konzept bleibt uns auf jeden Fall über fünfundvierzig Minuten erhalten. Muss noch einmal sagen, für diesen fiesen Namen ist die Musik überraschend gut hörbar, vielleicht wegen ihrer rockigen Vibes und des unanstrengenden Gesangs.

Auch Lemmy (R.I.P.) würde hier mitwippen und den Jack Daniels nur so fließen lassen. Irgendwann ('Morbid Passions For Love') kommt eine gemeine KING-DIAMOND-Intro-Passage, dann auch ein Riff, das dem König gefallen würde. 'Worship Vice' kommt mit angenehmem SLAYER-Holperriffing, man muss es sagen, das Ganze ist unterhaltsam. Neu ist das nicht, aber gut aus bestehenden und bewährten Klängen verschraubt.