Die Meister des Longtracks schlagen wieder zu!

Ich habe das Trio MOUTH im Jahr 2017 mit ihrem zweiten Langspieler "Vortex" kennengelernt. Besonders beeindruckt hat mich damals der ausufernde Titeltrack, sodass das Vinyl unbedingt in die Sammlung musste. Auch auf dem aktuellen Album "Getaway", dem vierten Studioalbum der Diskografie, legt sich die Band keinerlei Beschränkungen auf und bringt es mit dem titelgebenden ersten Stück auf fast 23 Minuten. Und davon möchte ich keine Minute missen. Die Kölner kombinieren Psychedelic Rock der frühen 70er mit Krautrock, Prog und Noise und geben einen Spritzer Space Rock in den musikalischen Cocktail – geschüttelt und nicht gerührt. An exzessiv mäandernde Sequenzen fügen sich Schlagzeug-Eskapaden, schwebende Gitarrensoli und trippy Orgelklänge an. Besonders die Drums sind knochentrocken produziert, was aber sehr gut zum Retrosound passt. Auf lange Strecken absentiert sich der oft kratzig-aggressive Gesang, sodass die Instrumente freie Bahn haben und ihr hypnotisches Werk vollenden können. Im Fußball kommt es ja auf das Umschaltspiel an, daas beherzigt auch MOUTH und kommt nach langen Abfahrten immer wieder zur rechten Zeit auf den Punkt.



Ich hätte gut noch einen längeren Song vertragen können, aber auch die kürzeren Stücke können sich hören lassen. 'On The Boat' groovt, was das Zeug hält, und ist wundersamerweise nach noch nicht einmal drei Minuten schon vorbei. Das instrumentale 'Sea' ist sehr spacig angelegt mit sehr coolem Drumming und rauschhaften Gitarren- und Keyboardklängen. 'Purge And Hunt' und 'Once' sind wiederum sehr rhythmusbetont, wobei 'Purge And Hunt' deutlich rockiger ist, dafür hat 'Once' mehr Ohrwurmpotenzial. Das kurze Instrumental 'Drowning' ist atmosphärisch so nah an den 70ern, dass es kaum zu glauben ist.



"Getaway" zeigt einmal mehr, dass wir beim ESC zwar chancenlos sind, dass uns aber in den Genres 70s Psych und Krautrock niemand etwas vormacht. Wäre ja auch noch schöner!