Der Begriff Sternstunde wurde für Alben wie dieses erfunden.

Betrachtet man Fleiß in der Musikindustrie als eine regelmäßige Taktung neuer Veröffentlichungen, könnte man die Herren von MOON SAFARI sicherlich als recht träges Ensemble bezeichnen, denn immerhin liegt die Veröffentlichung des letzten Albums, des direkten Vorgängers zu "Himlabacken Vol. 2", schon stolze zehn Jahre zurück. Und wenn man dann auch noch sieht, dass die Skandinavier in der Vergangenheit recht häufig das Studio von innen gesehen haben, kann man als Fan der Retro-Progger schon mal etwas ungehaltener werden, alternativ vor Frust in einen Stein beißen, oder sich alternativ darüber freuen, dass die Fertigstellung des neuen Albums nun endlich besiegelt ist.



Ich für meinen Teil begrüße die letztgenannte Variante, da MOON SAFARI anno 2023 wirklich alles aus sich herausgeholt hat, Melodien produziert hat, vor denen man unaufgefordert niederknien möchte, mehrstimmige Gesänge anbietet, die auch Die-Hard-Verfechter von YES und SPOCK'S BEARD zum Nachdenken ob der tatsächlichen Faves führen wird und schließlich Songs vorbereiten konnte, die auch mit Blick auf den richtig starken Katalog der schwedischen Truppe alles wegblaasen, was die Geschichte bis heute hergegeben hat. "Himlabacken Vol. 2" ist noch tiefer im 80s Melodic Rock verwurzelt, bedient sich hin und wieder gerne auch mal in der direkten Umgebung von JOURNEY und allen übrigen legendären Konsorten, schraubt dann aber den Anspruch ungleich höher und kreiert dabei Klanglandschaften, die einerseits sehr vertraut und heimelig klingen, andererseits aber auch die Definition einer durchgeproggten musikalischen Reise noch einmal völlig neu verfassen. Als Herzstück des Albums reicht ein Track wie 'Teen Angel Meets The Apocalypse' eigentlich schon, um die gesamte Aussagekraft dieses fantastischen Albums zusammenzufassen. In mehr als zwanzig Minuten reist MOON SAFARI durch alle relevanten Zeitzonen des progressiven Hardrocks, entpuppt sich als Champions-League-Sieger der reinen Harmonielehre, verzaubert mit diesen wundervollen Gesängen und schafft es über die gesamte Spieldauer, eine Spannung zu generieren, die man wirklich als einzigartig bezeichnen muss. Was alleine hier paassiert, ist mit der Höchstnote nur schemenhaft abzubilden.

Doch auch in den übrigen Sequenzen ist "Himlabacken" eine absolute Sternstunde des Genres: 'Forever, For You' überwältigt erneut mit seinen monströsen Hooklines, 'A Lifetime To Learn How To Love' beeindruckt mit seinen emotionalen Passagen, 'Between The Devil And Me' überzeugt als epischer Rocksong, und wenn selbst ein 'Epilog' so traumhaft und überwältigend ist wie der selbst betitelte, dann kann man sicher sein, dass hier gerade Musikgeschichte geschrieben wurde.



Die progressive Rockmusik hat in jedem Jahr einige bemerkenswerte Highlights vorzuweisen, und auch in diesem Umlauf sind Alben wie beispielsweise der neue Langdreher von GLASS HAMMER absolute Referenzen. Kurz vor Toreschluss kommt mit "Himlabacken Vol. 2" dann aber die absolute Referenzklasse um die Ecke und ist vielleicht nicht nur in diesem Genre ein Anwärter auf das stärkste und beste Album des Jahres 2023.