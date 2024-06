Supermetal? Gelacht haben wir...

Als die beiden Highschool-Freunde Jon und Jared in den frühen 90ern zum ersten Mal ihre gemeinsamen Passionen austauschten, hätten sie sich wahrscheinlich nicht träumen lassen, jemals in einem Musikprojekt zusammenarbeiten zu können. Der eine bevorzugte den progressiven Stoff der späten 70er, der andere entdeckte gerade Bands wie CANNIBAL CORPSE und MORBID ANGEL für sich. Nicht die besten Voraussetzungen also, irgendwann einen gemeinsamen Nenner zu finden.

25 Jahre und mittlerweile 15 Alben später hat sich die Frage nach diesem Nenner definitiv erledigt. MONSTERWORKS gehört zu den fleißigsten Truppen der ganzen Szene und gleichzeitig auch zu den Acts mit dem größten Selbstvertrauen. Dennoch bleibt eine Sache ungeklärt: Warum hat man eigentlich nie etwas von den Jungs aus Wellington gehört?



Die Antwort liefert der aktuelle Output der mittlerweile zum Quartett avancierten Combo umgehend: Weil ihre Songs dem internationalen Vergleich nicht standhalten können. MONSTERWORKS arbeitet exakt so verquer, wie es die oben angesprochenen gegensätzlichen Vorlieben vermuten lassen. Man könnte das Material von "Scale And Probability" als progressive Musik einsortieren, würde damit aber lediglich dem Umstand Rechnung tragen, dass MONSTERWORKS zahlreiche Fragmente in einem Song unterbringt und unzählige Breaks selbst in den kürzeren Tracks realisiert. Blickt man aber mal genauer drauf, entdeckt man holprige und unschlüssige Übergänge, eine Menge Selbstbeweihräucherung bei der Gitarrenarbeit, keinen tatsächlichen Zusammenhang zwischen den einzelnen Bausteinen und jede Menge anstrengende Instrumentalparts, die am Ende aber tatsächlich noch sympathischer sind als die scheußliche Gesangsdarbietung von Frontmann Jon.



Leider sind es oft genau diejenigen Bands, die reichlich Studiozeit haben und sich mit neuem Material überschlagen, bei denen der Output letztlich bedeutungslos ist. Natürlich bestätigen einige Ausnahmen die Regel - doch zu diesen Ausnahmen gehört MONSTERWORKS definitiv nicht!