Was für ein Trip!

Meinen die das wirklich ernst? Ja, sie meinen es ernst, und sie haben verdammt viel Spaß dabei. Die Jungs von MISS MELLOW starten mit einer beschwingten Positivität in ihren neuen Release, dass man fast schon geneigt ist, das Tanzbein zu schwingen, so locker und lässig schunkelt sich die Truppe hier durch groovigen Retro-Rock und spacige Psychedelica. Geht es in diesem Business manchmal eine Spur zu verbissen und ernsthaftig zu, beschert "Dancing Through The Earth" hier nicht nur in Sachen Attitüde das perfekte Gegenstück. Es ist den BEATLES oftmals näher als PINK FLOYD und den vielen anderen Acts der Krautrock-Spezies, atmet aber die gleiche Luft wie die vielen sträflichst unterbewerteten Acts zum Ende der 70er. Das macht dann auch einfach nur Freude und eine Menge Spaß!



Das vierteilige Titelstück ist eine durchgängige Ode an die gute Laune, ein nahezu blumiges Hippie-Abenteuer mit passendem Soundtrack, vor allem aber ein arg beweglicher Mehrteiler, bei dem der ganze Körper zu zucken beginnt. Ein paar Indie-Gitarren hier, ein paar wabernde Bässe dort und zuletzt auch noch ein bisschen 80er-Soundtrack (remember 'Magnum'?), schon ist die Heiterkeit am Siedepunkt angelangt!



Doch alles gesagt hat MISS MELLOW hier noch lange nicht, schließlich sind das herausragende 'Kanonen' und das zweiteilige 'Blackout' noch in der Warteschleife und sorgen für die endgültige Ekstase, denn das ist psychedelisch getränkter Old-Schhol-Prog in Vollendung. Alleine die fast schon jazzigen Improvisationen im ersten Teil von 'Blackout' rechtfertigen die Investition, soviel sei gesagt, doch auch die fantastische Rhythmusarbeit bleibt haften und stellt die Welt für einen Augenbliock völlig auf den Kopf.



Lediglich am recht hohen Gesang könnten die Meinungen auseinandergehen. Allerdings passen die mehrstimmig vorgetragenen Passagen perfekt zum musikalischen Output der Münchner Newcomer und verpassen "Dancing Through The Earth" den letzten entscheidenden Farbstich. Dieses Album ist ein einziger berauschender Trip und öffnet die Türen für eine ganz neue Generation hiesiger Krautrock-Formationen!