MINOTAURUS - Memories In The Haze

Memories In The Haze

Mehr über Minotaurus

Genre:
Heavy Folk Metal
∅-Note:
8.00
Label:
NRT-Records
Release:
28.11.2025

    < 5 Wertungen

    1. Master Of The Universe
    2. Memories In The Haze
    3. Coming Home
    4. Der Jüngling Am Bache
    5. D.R.I.P
    6. Heroes
    7. Lonely Prisoner
    8. Proud Kings Of Avalon
    9. Sehnsucht
    10. Tears Of A Hero (2024 Version)
    11. Goodbye

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

