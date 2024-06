Das viertes Album der christlichen Metal-Band, diesmal mit Frauen-Power am Mikro!

Bei MILLENNIAL REIGN handelt es sich um eine Power Metal Band aus Amerika mit christlichen Texten, der Bandname bezieht sich auf das Tausendjährige Reich aus der Bibel nach der Wiederkunft Christi (Offenbarung 20). Bisher sind drei Alben erschienen und auf jedem ist eine andere Stimme zu hören. Grade diese Tatsache, mit jedem Album ein neues Gesicht am Mikro zu präsentieren, dürfte mit dazu beigetragen haben, dass es für MILLENNIAL REIGN bisher nur zu kleinen Erfolgen gereicht hat, ist der Sänger doch eine, wenn nicht die wichtigste, Identifikationsfigur einer Band, auch wenn es natürlich den einen oder anderen gelungenen Sängerwechsel in der Geschichte des Heavy Metal gegeben hat.



Bandgründer, Gitarrist und Songwriter Dave Harvey ist das einzige Mitglied, das auf allen Alben zu hören ist. Nun folgt Album Nummer vier und natürlich gibt es auch diesmal wieder ein neues Mitglied am Mikrofon. Zum ersten Mal in der Bandhistory ist eine weibliche Stimme zu hören, diese gehört zu Tiffany Galchutt. Von der Besetzung, die den 2018er Vorgänger "The Great Divide" eingespielt hat, ist neben Dave Harvey nur Bassist Neil Betrand übrig, am Schlagzeug ist diesmal Pedro Cortes zu hören.



Tiffany Galchutt wurde den Fans allerdings bereits auf der digtial-only EP "Carry The Fire Again" vorgestellt, auf der vier Stücke des 2015er Label-Debüts "Carry The Fire" neu eingespielt wurden, ebenso hat sie bereits in den Jahren vorher immer mal wieder den etatmäßigen Sänger der letzten Besetzung live vertreten. Sie ist für die Band und die Fans also keine Unbekannte mehr.



Zurück zum neuen Album der christlichen Metaller. "World On Fire" beginnt mit dem Keyboard-Intro 'Exousia', das in den schnellen Opener 'Bring Me To Life' übergeht. Das folgende 'Wandering' bringt mit orientalischem Flair eine interessante Klangfarbe in das Album und 'Trust' besticht mit einem schon unverschämt poppigen Refrain und könnte sowas wie der kleine Hit des Albums sein. Was bisher aber auffällt, ist die starke Dominanz der Keyboards, die die Gitarren oft übertönen und sie bis auf die Solo-Parts ziemlich in den Hintergrund drängen.



Das kurze Instrumental 'Parousia' teilt an siebter Stelle das Album in zwei Hälften und tatsächlich wirkt der zweite Teil des Albums zunächst deutlich kräftiger und gitarrenlastiger. Allerdings kann hier kein Lied wirklich hervorstechen und natürlich gibt es immer noch Keys satt. Nicht falsch verstehen, Keyboards gehörten schon auf den Vorgänger-Werken zu dem Klangbild der Band, aber so im Vordergrund wie hier waren sie noch nie! Auch das Songmaterial wirkt simpler als auf den Vorgängern. Dass die am Ende des Albums stehende TRIUMPH Coverversion von 'Allied Forces' der stärkste und metallischste Track ist, spricht Bände.



Die Stimme von Sängerin Tiffany ist rockig und schwingt sich gottseidank nie in höchste Höhen oder gar opernhafte Gefilde auf, sondern ist angenehm erdig und trägt die angenehmen Melodien mit viel Gefühl und Power über die Ziellinie, sie ist also absolut unschuldig an dem verwässerten Klangbild.



Auch wenn es unfair ist, sie mit ihrem direkten Vorgänger Travis Willis zu vergleichen, der aktuell der Sänger der Florida-Legende CRIMSON GLORY ist und schon lange Jahre bei INFIDEL RISING am Mikro steht, hat mir das letzte Album mit seiner Progressive Metal-Ausrichtung und Travis Gesang deutlich besser gefallen, als "World on Fire", das sich eher in Richtung Hard Rock ansatt Power- oder Prog-Metal bewegt und damit vielleicht auch der neuen Stimme Rechnung trägt.



"World On Fire" ist weit weg davon, ein schlechtes Album zu sein, aber es wird für MILLENNIAL REIGN wieder nur für einen Achtungserfolg reichen, anstatt für eine tausendjährige (Chart)Herrschaft über die irdische Metal-Welt.