Erwartet nichts weniger als die totale Hölle!!!

Eine neue MIDNIGHT weckt bei mir immer höllische Erwartungen, weiß man doch ziemlich genau, was einem geboten wird und dass das Gebotene höllisch gut ist. Auch wenn meiner Meinung nach der Vorgänger "Let There Be Witchery" etwas sperrig, nicht ganz so geradeaus ausgefallen ist.



Nun aber sind wir gespannt auf "Hellish Expectations" und reiben uns erst einmal verwundert die Augen angesichts einer Spielzeit von 26 Minuten. Der Opener 'Expect Total Hell' gibt dann aber gleich das Motto vor, und nicht weniger als einen wahren Höllenritt erwartet uns die nächsten 10 Songs. Kurze, knappe Brecher, die Vollgas geben und den Hörer ohne Unterlass verprügeln. Kapuzenmann Athenar vermischt seine Einflüsse aus EXCITER, MOTÖRHEAD, VENOM und CELTIC FROST mit einer großen Portion Black Metal der frühen Neunziger und erinnert mit einer Bombe wie 'Gash Scrape' oder 'Doom Death Desire' sogar nicht gerade wenig an einen Act wie DARKTHRONE.



Schöngeist und ausgefeiltes Songwriting war noch nie ein großer Punkt im Schaffen des Amerikaners, dennoch bringt er die Songs nochmals mehr auf den Punkt als in der Vergangenheit. Wo damals Songs noch etwas verspielter waren, regiert hier Brachialgewalt ohne Atempause (ausgenommen der etwas abfallende, nach CELTIC FROST müffelnde Stampfer 'Mercyless Slaughtor'), allenfalls aufgelockert durch kurze, melodische Lead-Parts und MOTÖRHEAD-artige Rocksoli wie etwa beim abschließenden Totalkiller 'F.O.A.L' oder dem bereits angesprochenen Opener. Jeden einzelnen Song zu benennen wäre hier müßig, die Platte knallt in einem Rutsch durch und präsentiert, bis auf das bereits genannte 'Mercyless Slaughtor', ein Highlight nach dem anderen, hat eine nahezu perfekte Spielzeit und macht fast alles richtig.