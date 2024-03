Immer wieder MORBID ANGEL!

In der Reihe der zahlreichen Perlen aus dem chilenischen Underground haben sich die Herren von MERIDION noch nicht einreihen können. Das Quartett mit den teils (mit Verlaub) recht bescheuerten Pseudonymen hat 2018 erstmals Ergebnisse aus dem Studio tragen können, seither jedoch wieder eine längere Pause eingelegt, bis nun der zweite Longplayer fertiggestellt werden konnte - und der ist alles andere als leicht verdaulich.



"Caverns" fußt auf okkulten Themen und gibt sich entsprechend finster, schafft aber dennoch eine klare Distanz zu den schwarzmetallischen Brüdern im Geiste, die in der Regel auf den rituellen Pfaden unterwegs sind. Die Basis des neuen Albums ist ganz klar technischer Death Metal der etwas älteren Schule, und auch wenn man den Vergleich hier gerne mal überstrapaziert, gibt es wohl keine Truppe, die den Chilenen so viel gegeben hat, wie MORBID ANGEL. Die ersten beiden Platten scheinen vor der Aufnahme in die Band auditive Pflichtlektüre gewesen zu sein, so stark sind die Parallelen zu Trey Azaghthoth und seinen Kollegen an manchen Stellen. Aber ganz ehrlich: Es gibt sicherlich auch schlechtere Referenzen als die US-Legende, die sich mittlerweile durch permanente, teils krankheitsbedingte Abwesenheit selbst aus den Interessenfeldern der hiesigen Community bewegt hat.



Doch zurück zu "Caverns", diesem morbiden Batzen teuflischen Death Metals, der nicht nur mit einer sehr eindringlichen Performance auf sich aufmerksam macht, sondern definitiv auch mit seinen teils irrwitzigen Improvisationen innerhalb der Songs. Nachdem MERIDION den Anfang des neuen Werkes noch recht straight gestaltet und in einem steten Wechsel aus beschwörerischem Doom und gemeinem Todesblei zur Attacke bläst, mehren sich im weiteren Verlauf die Improvisationen, denen man nicht immer sofort folgen kann, die sich aber nach und nach als das Salz in der extrem scharfen Suppe erweisen. Nummern wie 'The Curse Of Maqueha' und 'Behold Man From Monteverde' leben von ihren verstrickten Arrangements und den vielen kleinen Details, die darin versteckt sind, sich anfangs noch nicht so recht zeigen wollen, im Kontext der zahlreichen Breaks aber dennoch die nötigen Impulse liefern. Und Impulse gibt es auf "Caverns" tatsächlich reichlich, sei es nun im Rahmen der horroresken Atmosphäre, im Hinblick auf die vereinnahmenden Growls oder eben auf die spannende Rhythmusarbeit, die schließlich den Kreis zu MORBID ANGEL schließt.



Bei all den zahlreichen hochwertigen Acts aus dem westlichen Teil Südamerikas weiß man nach wie vor nicht, wo man nun den Anfang machen soll, zu groß ist die Auswahl an richtig starken Beiträgen und neuen Veröffentlichungen. Mit dem neuen Album MERIDIONs macht man jedoch absolut nichts verkehrt, da der Mix aus morbidem und technischem Material hier richtig gut zusammengeht. Mehr dazu gibt es auf der Bandcamp-Page des Labels bzw. der Band!