Musikalische Schwerelosigkeit!

Ohja, das geht durch Mark und Bein! Hier bleibt definitiv kein Fuß ungewippt, machen eine Boogie-Woogie-Dynamik und ein tonnenschwerer Groove doch dieses Album zum Geheimtipp, wenn es um abendliche Sommerstunden mit den besten Freunden geht. THE MERCURY RIOTS sagte mir vor dem vorliegenden Werk gar nichts, doch das hat "In Solstice" schlagartig geändert. Und wie!

Es wird heiß, denn die vier Jungs aus Los Angeles bringen neben kraftvollen Riffs und sehr einfühlsamem Gesang auch die Sonnenstrahlen ihrer Heimat in den deutschen Sommer – und zack! sprechen wir von 30 bis 32 Grad und einen wolkenlosen Himmel. Sonnenbrillen auf, die Haut eingecremt, die Getränke gekühlt und diese kaltschnäuzigen Rhythmen und 'LA Girls' oder diese 'Sweet Melody' lösen bei Jedermann das Restless-Legs-Syndrom aus. Natürlich könnte man den Jungs den fehlenden Tiefgang der Lyrics oder das nahezu komplett unpassende Artwork ankreiden, aber dafür machen 'Be Yours', das trinkfeste 'Safe Me A Drink' oder das so höllisch penetrante wie simple und geniale 'Light It Up' viel zu viel Freude. Und selbst wenn es draußen regnen sollte, kann man noch stundenlang vom "In Solstice"-Sonnenbad zehren und den Tag genießen, ehe das superbe 'Nobody Knows' das Ende einleitet.

Die Gitarrenparts sind fett, der Bass wummert, die Drums dröhnen und dazu dieser Gesang – bei THE MERCURY RIOTS passt sehr vieles wie die berühmte Faust aufs Auge, wie die Eiswerbung ins Autokino, wie die Schwimmbadpommes in die Kindheit, wie das eisgekühlte Bier zum Grillabend am See. Einfach abschalten, den Moment genießen und dabei "In Solstice" hören – diese unbeschwerten, luftig leichten Melodien, Texte und Songs, die eine gewisse Sorglosigkeit zumindest für einen kurzen Augenblick erzeugen. Herrlich!