Unbeschwert, dreckig und glamourös - wie THE DOORS im Punk-Modus!

Benelux-Combos, die bereits mit den unvermeidlichen Alternative-Göttern DEUS auf Tour waren, können eigentlich von sich behaupten, dass sie es geschafft haben. Bei den MELTHEADS liegt der Fall aber noch ein bisschen anders. Zwar haben die vier Belgier ebenfalls diesen lukrativen Support-Slot an Land ziehen können, jedoch präsentierte das Quartett seine Songs seinerzeit noch ohne einen Album-Release in der Hinterhand. Zwar haben sich die Vorzeichen in der Zwischenzeit verändert, weil der Katalog in den vergangenen fünf Jahren ein paar Zugänge feiern durfte, aber in der First Class der europäischen Alternative-Szene ist die Band bis heute nicht angekommen - aber wie schon gesagt: bis heute!



Denn mit dem Release von "Decent Sex" dürften die Weichen für größere Erfolge in die richtige Richtung gestellt sein. Der Mix aus Glam-Punk, psychedelisch gefärbtem, manchmal recht wilden Rock 'n' Roll und beschwingtem Retro-Rock, weiß auf Anhieb mitzureißen, erarbeitet sich viele charakteristische Ankerpunkte, klingt dabei aber so zeitlos und unverbraucht, wie man es sich nur wünschen kann. Startet die neue Scheibe noch als wilder Mix aus TURBONEGRO und eben jenen DEUS, manifestiert man in den weiteren Stücken immer wieder diesen Gedanken, dass die MELTHEADS die Vorstellung entstehen lassen, dass THE DOORS mit punkigen Klängen ein Comeback feiern würde.



Derlei Vorstellungen sind natürlich weiterhin abwegig, aber das Feeling, das "Decent Sex" in allen elf Stücken aufleben lässt, erlaubt phantasiereiche Spekulationen, ohne dabei die Bodenhaftung zu verlieren. Denn ganz nebenbei ist das Gros des frischen Materials eine High-Energy-Ladung, die nachdenkliche Augenblicke kaum zulässt und stattdessen lieber ein glamouröses Spektakel initiiert, das nach einer guten halben Stunde auch die verdiente Erholungsphase rechtfertigt. In dieser Zeit haben die Belgier vorerst alles gesagt, aber eben auch musikalische Statements rausgehauen, die man so schnell nicht vergessen dürfte.



In ihrer Heimat sind die vier Musiker schon richtig gut im Rennen, auf internationalem Terrain sollte dieser Schritt bald folgen. Mit "Decent Sex" lässt MELTHEADS jedenfalls keine Fragen offen und trifft genau den Nerv des alternativen Publikums!