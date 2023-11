Alte Best-of unter neuem Titel.

Einen Künstler mit einer Best-of lediglich auf seine Frühphase zu beschränken, obschon der zweite Frühling ihn an die Spitze der Charts katapultiert hat, ist schon eine merkwürdige Sache - zumal die neue MEAT LOAF-Compilation aus der Reclam Musik Edition den Titel "All Time Best" trägt. Doch der Fehlerteufel ist schnell entlarvt; im Grunde genommen handelt es sich hierbei lediglich um eine Neuauflage der bereits 1984 veröffentlichten "Hits Out Of Hell"-Scheibe, die vielleicht klangtechnisch besser aufbereitet ist als die Original-Fassung, an sich aber eine 1:1-Kopie dieser Platte bleibt.



Inhaltlich gibt es natürlich erst einmal nichts auszusetzen. Klassiker wie 'Bat Out Of Hell' und 'Dead Ringer For Love' sind ebenso enthalten wie 'Modern Girl', 'You Took The Words Right Out Of My Mouth' und der üppige Dreiteiler 'Paradise By The Dashboard Light'. Doch es fehlen natürlich reichlich Songs aus den vergangenen vier Jahrzehnten, darunter natürlich die unvermeidlichen Schnulzen 'I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)' und 'It's All Coming Back To Me Now' sowie starke Hardrocker vom Format eines 'Life Is A Lemon (And I Want My Money Back)'. Insofern kann sich dieser MEAT LOAF-Sampler sicher nicht auf die Fahne schreiben, eine "All Time Best" zu sein. Es sei denn man stoppt die Zeitrechnung in den frühen 80ern.



Für Neueinsteiger in Sachen MEAT LOAF ist dieses Album aber dennoch zu empfehlen, weil jeder Song ein Hit ist und man immerhin eine knappe Stunde prima unterhalten wird. Dennoch sollte man sich vom Titel nicht verwirren lassen und noch einmal gezielter hinschauen!



Anspieltipps: alles