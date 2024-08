Präzise Vernichtungsmaschine aus Chile.

Leute, legt für eine gute halbe Stunde mal eure feingeistige Ader ab, schaltet die Arte-Doku ab und dreht den Verstärker voll auf. Aus Chile erreicht uns mit MAYHEMIC das wohl wildeste Debüt im Bereich Black Thrash seit einer ganzen Weile. Das seit 2018 bestehende Sturmkommando ist absolut passend bei Sepulchral Voice Records untergekommen, um uns die Arschhaare mit chilenischer Vulkanasche schwarz zu färben. Was soll man eigentlich noch schreiben bei Songs, die genau so klingen, wie sie heißen: 'Extinction & Mystery', 'Eschatological Symphony' oder 'Kollarbone Crushed Neanderthal'.



Es kann nur eine Lobeshymne sein auf diesen perfekt produzierten und genau richtig räudigen Sound. Irgendwo zwischen Teutonic Thrash der alten Schule und südamerikanischem Chaos kann man bei den wüsten Riff- und Break-Attacken einfach nicht ruhig sitzen bleiben. Bitte mal 'Eschatological Symphony' antesten, dann wisst ihr, was ich meine. Und kommt mir jetzt nicht mit "ja aber die EP von 2019 war aber roher". Klar, die Scheibe hier klingt nicht mehr nach Proberaum, ist aber von irgendwelchen Mainstream-Standards oder Massenkompatibilität weiter entfernt als Mille von nem blutigen Steak.



Wenn eine Band es schafft, in diesem schmalspurigen Genre so selbstbewusst zu debütieren, dann ziehe ich alle dreckigen Hüte, die ich finden kann. Hinter der augenscheinlichen Anarchie im Songwriting steckt viel Liebe (oder doch Hass?) zum Detail, damit das Ergebnis eben so klingt wie das seziermesserscharfe 'Hazardous Prowler' und nicht wie eine unfähige Abrisstruppe, die einfach nur so schnell und brutal wie möglich sein will. Und bevor ihr noch weitere Minuten mit meinen Ergüssen beschäftigt seid: Kloppt euch das Teil zwischen die Ohren, lüftet das durchnässte Höschen und bestellt den Tonträger dieser Old-School-Fanatiker!



Anspieltipps: Extinction & Mystery, Hazardous Prowler