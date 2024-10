Ein spezielles Konzept wird zum Erfolgsrezept.

Dass bei MASTER BOOT RECORD keine Sounds für den üblichen metallischen Hausgebrauch produziert werden, ist bereits seit längerer Zeit bekannt. Und die Tatsache, dass die italienische Combo vorwiegend mit Synthesizern arbeitet und alles in MIDI programmiert hat, dürfte auch den einen oder anderen potenziellen Interessenten abschrecken. Beschäftigt man sich aber etwas intensiver mit der aktuellen Nebenspielwiese von DOPE INC.-Mastermind Victor Love, wird man feststellen, dass der Output weitaus weniger abschreckend ist, als man es bei der puren Betrachtung des zugrundeliegenden Konzeptes vermuten mag. Speziell auf dem neuen Werk des Projektes gibt es nämlich in der Tat einige tolle, meist verträumte Instrumentalstücke zu bewundern, deren melodischer Unterbau sogar für so manchen einprägsamen Moment sorgt. Und das weckt dann doch ein gesteigertes Interesse!

"Hardwarez" findet jedoch auch eine sehr feine Balance zwischen leicht angeproggten Arrangements, modernem Metal-Riffing und träumerischen Synthieflächen. Die Songs sind durch und durch melodisch, generieren zahlreiche Soundtrack-affine Augenblicke und bieten auch einen gewissen Anspruch, der sich letztlich dadurch entwickelt, dass die Platte als Gesamtes zu betrachten ist. Die inhaltlichen Themen werden in keine Dauerschleife gepackt, finden sich jedoch wiederholt in den einzelnen Kompositionen wieder, es werden keine bombastischen oder gar symphonischen Passagen geschaffen, weil die Band nach wie vor recht minimalistisch vorgeht, und selbst vor dem Hintergrund, dass rein instrumentale Nummern manchmal dazu tendieren, den Faden zu verlieren, kann man die Protagonisten dazu beglückwünschen, sehr kompaktes Material geschaffen zu haben, das sich einerseits nicht in sich verliert, in dem man sich als Hörer jedoch selbst recht schnell verlieren kann, wenn man den Fluss der Ereignisse erst einmal verinnerlicht hat.

Die exakte Zielgruppe ist zwar weiterhin schwer definierbar, allerdings lässt sich festhalten, dass Freunde melodischer Tonkost mit einer Vorliebe für dezent synthetische Sounds hier definitiv auf ihre Kosten kommen - und das wohlgemerkt auch vor dem Hintergrund, dass MASTER BOOT RECORD in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr viel Material produziert hat. Hier lohnt es sich definitiv mal, die Scheuklappen abzulegen und die neun frischen Nummern zu genießen!