Speckmann holt den Punk zurück - und bleibt trotzdem souverän auf der vertrauten Linie

Manche Floskeln mag man vor dem Release eines neuen MASTER-Albums gerne mal vorwegschieben: So dürfte sich wohl niemand passionierter Todesblei-Fan schimpfen, sollte er nicht irgendwann im Leben auch mal über Paul Speckmann und das Material seiner populärsten Truppe gestolpert sein. Und auch die Tatsache, dass der inzwischen in Osteuropa Angesiedelte als einer der Pioniere des Death Metals schon mehrfach Geschichte geschrieben hat und eine Sammlung ohne bestimmte Titel aus dem MASTER-Katalog nicht vollständig sein kann, müsste eigentlich hinlänglich bekannt sein. Allerdings wurde die Truppe im Laufe der letzten vierzig Jahre immer wieder mal ausgebremst, sei es nun durch musikalisch fragwürdige Entscheidungen in den 00er Jahren oder eben durch hausgemachten Ärger - denn so sympathisch der gute Paul im direkten Kontakt auch sein mag, so schwierig ist er offensichtlich als Bandkollege, wenn es darum geht, die klare Vision seiner großen Liebe gemeinsam umzusetzen.



Vor den Aufnahmen des neuen, inzwischen bereits 15. Albums hat es daher auch nicht zum ersten Mal gekracht im Hause MASTER, diesmal allerdings ohne wirklich großen Effekt auf den finalen Output - nun ja, zumindest eben keinen negativen. Denn "Saints Dispelled" entwickelt den Sound der amerikanischen Legende schon wieder in eine andere Richtung, allerdings in eine wohl vertraute. Die Songs atmen den punkigen Geist der MASTER-Frühphase, bieten überraschend viel Uptempo, verleugnen aber auch die Thrash-Wurzeln der Band nicht und schließen damit einen Kreis, der sich mit den ersten drei Alben aus dem üppigen Bandkatalog wieder schließt. "Saints Dispelled" mag zwar soundtechnisch klar im Hier und Jetzt angesidelt sein, doch auch für langjährige Fans wird die Rückkehr zur etwas ruppigeren Gangart Ende der 80er schnell erkennbar sein - und das ist zwar kein immens großer Unterschied zu den ebenfalls bärenstarken letzten MASTER-Alben, jedoch sind die Veränderungen signifikant genug, dass "Saints Dispelled" nicht bloß als typisches Werk abgestempelt werden darf.



Und dennoch: Die MOTÖRHEAD-Vertretung des Death Metals gibt ihrer Meute am Ende doch wieder, wonach es diese lüstet, sprich ursprünglichen, kompromisslosen und in der alten Schule gelehrten Prügelsound ohne wirkliche Überraschungen und mit den vertrauten Charakteristika, die nun eben wieder etwas dreckiger hervorgehoben werden. Und damit liegt "Saints Dispelled" schließlich wieder in der Tradition der letzten Platten, mit denen die einst etwas unstet verkehrende Truppe wieder auf den Pfad der gemeinen Tugenden gekommen ist. Wo MASTER drauf steht, ist auch MASTER drin - mit dieser letzten Floskel kann man dann auch sein Fazit ziehen. Und das ist auf Album Nr. 15 einmal mehr richtig positiv!



Anspieltipps: Walk In The Footsteps Of Doom, Saints Dispelled, The Wiseman