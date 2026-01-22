Ruhiger Prog Rock über menschliche Gefühle.

Der italienische Gitarrist MARCO MATTEI wurde einst zum Jazzgitarristen ausgebildet, wechselte aber später zum Prog Rock und ist Mitglied der Band DE BLAISE. Zudem ist er Mitbegründer einer Rush-Tribute Band.

Bereits im Jahre 2021 veröffentlichte MARCO sein Soloalbum "Out Of Control". Vier Jahre später veröffentlicht er nun mit "Age Of Fragility" sein Zweitwerk. Für die Aufnahmen hat er sich eine Band zusammengestellt die im Kern aus den Genregrößen Tony Levin (KING CRIMSON, PETER GABRIEL) am Bass und Jerry Marotta (PETER GABRIEL, PAUL MCCARTNEY) am Schlagzeug, sowie Duilio Galioto an allen Tasteninstrumenten besteht. Ergänzt wird das Ensemble durch diverse Gastmusiker und Sänger, die die Band auf den verschiedenen Songs unterstützen. Mattei hat sein Werk als Konzeptalbum entworfen, indem er die verschiedensten menschlichen Gefühlslagen, von Isolation über emotionalen Abhängigkeiten bis zu Schlaflosigkeit behandelt. So steht auch in der Mitte des Booklets passenderweise "This album is dedicated to everyone struggling to fit in today's society".

Das Album beginnt mit dem 'Just Tired', einem sehr ruhigen, atmosphärischen Opener, der gesungen von Dave Bond, die besungene Erschöpfung greifbar werden lässt. Das zweite Lied 'You Don't Deserve It' ist da schon eine kleine Spur Gitarren-lastiger, auch wenn man hier zu keiner Zeit Gitarrenorgien der Marke CRIMSON KING erwarten darf. Eher im Gegenteil, denn Marco nimmt sich mit seiner Gitarre, über die gesamte Albumlänge, sehr zurück und setzt diese eigentlich nur als Begleitinstrument ein. Wenn man andere Musiker als Referenz heranziehen möchte, kann man eher PETER GABRIEL und GENESIS benennen.

Das fast schon sphärische 'Human Again', gesungen von Malena Ramonet, setzt die klangliche Reise dann fort. Der vierte Track 'Wrong' geht sehr in Singer-Songwriter Richtung, wohingegen einen das meditative 'Insomnia' eher auf repetitiven Text und ausladende Klangflächen setzt.

'A Trick Of The Mind' und 'Watermark Of The Mind' setzen dann den eingeschlagenen Weg fort und kombinieren leichte Prog-Elemente mit sphärischen Keyboardsounds. Das sanfte 'So Fragile' setzt noch einmal ein kleines Highlight, bevor das Album mit 'End Of The Line' und einer erweiterten Version von 'Just Tired' ausklingt.

Fazit: MARCO MATTEI hat mit seinem Zweitwerk "Age Of Fragility" ein sehr ruhiges, atmosphärisches und intimes Werk geschaffen. Die unterschiedlichen Sänger und Sängerinnen sorgen für Abwechslung und lassen das Werk trotzdem kohärent erscheinen. Aus meiner Sicht hätten hier oder da aber dennoch ein wenig mehr Tempovariationen sein können, die das sehr ruhige Klangbild aufgelockert hätten. Gerade nach mehrmaligem Hören fallen hier oder da denn doch Längen in den Songs auf. Dennoch sollten Fans der oben genannten Künstler ein Ohr riskieren.