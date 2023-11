Vielschichtige Klasse.

Nun, da hat CHRIS MARAGOTH doch eine für diese Jahreszeit sehr passende Scheibe im Gepäck, ist sein erstes Solo-Album doch durchzogen von einer düsteren, dezent unheilvollen Atmosphäre. Schon seine Debüt-EP "Tales" sorgte vor zwei Jahren für eine angenehme Gänsehaut, melodische Düstertöne und Momente, die irgendwo zwischen Gothic und Symphonic Metal mal härter, mal melancholischer durchaus gefallen haben. Und um eines gleich vorwegzunehmen: Das durch und durch gute Niveau auf "Tales" kann der Magdeburger auch auf vollständiger Albumdistanz abliefern.

Dabei kommt auf "Gatherer Of Souls" mit knapp 36 Minuten vor allem die Abwechslung nicht zu kurz, hat er doch mit allerlei Gästen wie Per von AEON OF AWARENESS, Cherry von JULY 15TH sowie der Lyrikerin Julia Dathe tatkräftige Unterstützung am Mikro. Und für das gewisse Extra, die Kirsche auf dem Eisbecher der Klasse, sorgen Polina Faustova am Cello sowie ein recht geschmackvolles Artwork aus der Feder Dorien Hammers. Allesamt gute Vorzeichen also, dass sich CHRIS MARAGOTH mit "Gatherer Of Souls" aus dem unübersichtlichen Sumpf der Sänger- und Songwriter-Masse hervorhebt.

Und mit welch zwar düsterer, aber zeitgleich auch wohlig melancholischer Aura solche Songs wie 'No Breath Left', 'Carnival Of Dreams' und das finale 'Left Behind (The Last Goodbye)' locken, ist schon bemerkenswert: Wir schauen aus dem Fenster in den tristen, verregneten Herbst und hören warme Klänge, von denen vor allem das knackige 'Lair Of The Undead' und 'Rememberance' hervorstechen, ist es dem guten Chris doch gelungen, tolle Türöffner zu kreieren und ihnen dank seines Fingerspitzengefühls auch eine gewisse Langfristigkeit einzupflanzen.

So hat "Gatherer Of Souls" einen wunderschönen Nachklang, schert sich nicht um irgendwelche Genre-Schubladen, sondern lässt den Gefühlen schlichtweg freien Lauf. Hier und dort hätte ich mir bei CHRIS MARAGOTH zwar noch mehr Härte und Konsequenz wie in 'Hoping For Salvation' erhofft, doch was nicht ist, kann in den Folgejahren hoffentlich noch werden.