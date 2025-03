Simple Ohrwürmer erfüllen ihren Zweck!

Müsste man ganz grob zusammenfassen, warum die Erfolgsgeschichte des skandinavischen Heavy Metals in den letzten drei Dekaden nie wirklich abgeebbt ist, scheint ein Release wie "Alienized" genau das richtige Anschauungsmaterial für all diejenigen zu sein, die sich bislang noch nicht wirklich mit dem traditionellen Sektor im hohen Norden haben beschäftigen wollen. Die elf Songs, die MANTRIC MOMENTUM hier zusammengetragen hat, beinhalten wirklich alle Trademarks, die im Grenzbereich aus klassischem Metal und melodischem Hardrock in dieser Zeit wichtig geworden und auch geblieben sind.

Völlig ohne jeden Schnörkel gibt es hier bodenständige Ohrwürmer mit den urtypischen Grooves, einem bunten Strauß einprägsamer Harmonien, packendem Gesang und diesem tollen Gitarrensound, der offenbar so auch nur im europäischen Norden kreiert werden kann. Nachdem die Band anfangs noch ein paar Schwierigkeiten hatte, das Line-up zu festigen, präsentiert sie sich nun als geschlossene Einheit, die zwischen MASTERPLAN, JORN und H.E.A.T. ein knappes Dutzend erstklassiger Hymnen vorbereitet hat, die als Selbstläufer eigentlich sofort ins Ohr gehen dürften. Tracks wie 'Come Undone' und 'Resilience' bleiben umgehend kleben, das bockstarke Titelstück hinterlässt eine noch deutlichere Signatur, und selbst balladesker Stoff wie 'The Light' geht so unverbraucht und frisch in die Ohren, dass man sich ernsthaft fragen muss, warum die Konkurrenz auf diesem Gebiet immer wieder in die Kitschfalle hineintappt - es kann doch eigentlich ganz einfach sein.



Einfach und schlicht mögen die Songs von "Alienized" am Ende auch klingen, doch diese Simplizität folgt eigentlich nur dem Instinkt nach tollen Hooklines und erdigen Sounds, denn wo viele Acts jüngeren Datums gerne ein wenig Bombast anreichern, um potenzielle Bonusargumente zu sammeln, geht MANTRIC MOMENTUM auch auf der zweiten Scheibe den eher straighten Weg und überzeugt dabei auf ganzer Linie. "Alienized" ist womöglich keine sonderlich originelle Scheibe, das lässt sich in keinem Augenblick abstreiten. Doch die hier Beteiligten setzen exakt die richtigen Prioritäten und dokumentieren einmal mehr, warum manche Noten einfach zeitlos bleiben. Ein viel stärkeres Argument kann man eigentlich gar nicht liefern!