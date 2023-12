Erneuter Re-Release des ungeliebten Reunion-Albums.

Grundsätzlich sind sich MANILLA ROAD-Anhänger einig darüber, dass die Band um den viel zu früh verstorbenen Mastermind Mark Shelton keine weiße Weste mitbringt, wenn es um den gesamten Katalog der Epic-Metal-Legende geht. Unter anderem sind die Reunion-Scheiben zu Beginn des laufenden Jahrtausends manchem Verfechter der wahren Lehre gerne mal im Dorn im Auge und werden nicht nur in den Playlisten, sondern auch in der Zusammenfassung des Schaffens der Kulttruppe gerne mal ausgelassen.



Eines dieser Alben, das mit deutlich weniger Lorbeeren auskommen muss, ist zweifelsohne das etwas krude "Spiral Castle", auf dem die Band vor 21 Jahren den Versuch unternommen hat, den traditionellen Sound mit einigen modernen Stilmitteln zu paaren und sich ein wenig dem Zeitgeist anzupassen. Das Projekt ist zwar nicht gänzlich in die Hose gegangen, doch die Hälfte der insgesamt acht Songs gehört nach wie vor definitiv nicht zur Premiumklasse der Nummern, die MANILLA ROAD ein ganz besonderes Vermächtnis geschaffen haben. Dennoch ist die Scheibe mittlerweile gar nicht mehr so leicht zu bekommen, weshalb Szene-Guru Neudi das Gerät noch einmal hervorgekramt und mit einigen Bonustracks ein weiteres Mal ins Rennen geschickt hat - und das ist im Großen und Ganzen auch gut so.



Man kann zwar nicht bestreiten, dass Lieder wie 'Shadow' und 'Throne Of Lies' (eigentlich auch kein Original-Album-Song) bestenfalls Zwischenfälle in der Diskografie der amerikanischen Legende sind, doch mit dem Titelsong, dem straighten 'Merchants Of Death' und dem herausragenden 'Born Upon The Soul' beherbergt "Spiral Castle" zweifelsohne einige Kompositionen, die man sich aufgrund ihres epischen Status' auch heute noch gerne zu Gemüte führt.



Die Ultimate Edition dehnt die Spielzeit schließlich um fünf weitere Live-Aufnahmen aus, die zwar einen sehr, sehr rauen Sound mitbringen, aber dennoch die Atmosphäre eines MANILLA ROAD-Gigs prächtig wiedergeben. Insbesondere das alles überragenede 'Necropolis' ist und bleibt in allen Varianten eine echte Hausnummer und überzeugt auch hier trotz des wirklich nicht allzu tollen Sounds.



Für Anhänger von Shelton und Co. ist die Neuauflage daher dennoch Pflicht, weil die raren Aufnahmen in der Bonusstrecke lohnenswert genug sind und die Platte trotz einiger Aussetzer immer noch genügend wertiges Material auftischen kann. "Spiral Castle" wird zwar nie die Position eines Klassikers einnehmen, aber ein gutes Album bleibt trotzdem eingeloggt - vor allem in dieser aufgeblähten Version.



Anspieltipps: Born Upon The Soul, Spiral Castle