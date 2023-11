US Metal aus dem Aachener Raum - ein angenehmer Vorstoß in die richtige Richtung.

MANACE, ein neues Soloprojekt aus Aachen, verspricht Heavy Metal, wie man ihn von den kultigen Metal Massacre-Compilations aus dem Hause Metal Blade gewohnt ist. Mastermind Marlon lehnt sich damit weit aus dem Fenster, kann soundtechnisch jedoch auf seiner Demo zu weiten Teilen an die legendäre Serie anknüpfen und orientiert sich dabei gerne an Acts wie HALLOW'S EVE - kein Zufall also, dass die Scheiben pünktlich an Halloween auf den Markt gekommen ist.



"Mischievous Dreams" beinhaltet insgesamt fünf Songs, darunter ein kurzes Interlude namens 'Wistful Memories', bei dem flotter US Metal ein klarer gemeinsamer Nenner ist. Der Sound ist angenehm Old School, die Gitarren orientieren sich an den Speed-Metal-Heroen der damaligen Zeit (AGENT STEEL und ABATTOIR lassen grüßen), und auch die Screams gehören eigentlich in jene Zeit, als die Szene noch im Aufbau war und die kultigen Perlen sich im Entstehungsprozess befunden haben.



So weit, so gut also für's Erste, allerdings ist MANACE momentan noch nicht ganz auf jenem Niveau, dass es gebraucht hätte, um seinerzeit auf einem der Sampler zu landen. Dies liegt vorrangig daran, dass "Mischievous Dreams" insgesamt ein wenig einspurig gefahren wird und die Songstrukturen nicht sonderlich voneinander abweichen. Für sich betrachtet sind Stücke wie 'Vicious Possession' und 'The Phantom' wirklich gut, doch in der kurzen Serie würde man sich hin und wieder ein paar klare Breaks und etwas mehr Risikobereitschaft wünschen.



Andererseits sind solche Vorstöße absolut willkommen, zumal die Aachener Metal-Szene an sich nicht wirklich viel im klassischen Metal-Segment zu bieten hat. Die Veranlagung ist da, die Ideen passen, nur braucht es jetzt noch ein bisschen mehr Variation, damit MANACE größer durchstarten kann. Der Anfang ist jedoch gemacht, und man darf zuversichtlich sein, dass Marlon seinen Weg gehen wird.