Happy Halloween!

Florida ist musikalisch nicht nur bekannt für feinsten Death Metal, sondern auch bei Freunden lockerer Töne beliebt. So mischt sich seit 2019 die Alternative-Rock- und Pop-Punk-Band MAGNOLIA PARK ins sonnenstaatliche Unterfangen und hat bereits mit fünf EPs und ihrem Debüt "Baku's Revenge" auf sich aufmerksam gemacht. Vor allem LINKIN PARK-, PANIC! AT THE DISCO- und PARAMORE-Fans haben sicherlich schon ein Auge auf die Jungs um Joshue Roberts geworfen, da sie den Zeitgeist der 00er-Jahre recht authentisch ins Hier und Jetzt transferieren. Dass die Sechs auch große Freunde der Halloween-Zeit sind, zeigten sie schon 2021 mit ihrem ersten "Halloween Mixtape", dem nun der zweite Teil folgt.



Ich habe mich vor dem Reinflattern des Mixtapes nie großartig mit MAGNOLIA PARK beschäftigt, weiß aber, dass ich vor rund 20 Jahren unheimlich viel Freude mit den poppigen, mal rockigen, mal schaurig-gruselig angehauchten Momenten gehabt hätte. Anno 2024 jedenfalls sorgt "Halloween Mixtape Vol. II" für ein paar schmucke Ohrwürmer, sonnige Melodien, eine angenehme Dynamik und viel Wehmut, wie schnell ich doch in der scheinbar kurzen Zeit ein alter Sack geworden bin. Nun ja, MAGNOLIA PARK trifft hierbei keine Schuld und ich werde daran erinnert, wie viel Spaß ich damals auch mit Filme wie "Scream", "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" oder "Freddy vs. Jason" hatte. Für diese damaligen Teenage-Horror-Filme ist das vorliegende Album mit sympathischem Innenleben im Digipack der perfekte Soundtrack.



Doch "Halloween Mixtape Vol. II" funktioniert dann am besten, wenn man sich Gassenhauer wie 'Candles', 'Antidote' oder 'Dead On Arrival' einzeln herauspickt, anstatt die Platte in einem Rutsch zu hören. Aufgrund zahlreicher Features und Gäste hat das Album eher einen Compilation-Charakter und die eigene Note MAGNOLIA PARKs geht ein wenig flöten. Trotzdem sorgen auch die Kooperationen mit NOTHING.NOWHERE ('Breathing'), HAUNTED HOUSE ('LOST TREES') oder 408 ('Manic') für ein herzerwärmendes Gefühl in der nostalgischen Bauchgegend, zumal die Songs auch schnell und einfach ins Ohr gehen und sich der jeweilige Gast dem MAGNOLIA PARK-Klangteppich gut anzupassen weiß. Um die Band also kennenzulernen, eignet sich eher das 2022 Debüt, doch für die nächsten Klingelstreiche, Filmabende und Halloween-Partys im kommenden Oktober ist das zweite "Halloween Mixtape" der Floridaner prädestiniert.