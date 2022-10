Solides Handwerk, wenig Gesicht.

"Heartsonic" ist das zweite Album des deutschen Quartetts MAGICAL HEART. Mit zwei Gitarren spielt die Band einen Sound von Hard- bis Mid-Tempo-Rock.

Zu den Stärken des Albums zählen die gut ausgearbeiteten Arrangements und das abwechslungsreiche Programm, das härtere Nummern wie 'Bad Habits', leichtere Stücke wie 'How Will The Story End' und mit 'Free Of Pain' eine Powerballade umfasst. Vor allem sind einige nicht überragende, aber doch recht gute Soli und Leadbreaks zu hören. Andererseits umfasst die Scheibe eine Menge gesichtslosen Allerweltsrock. Wiederholt horchte ich bei so manchem starken Intro auf, zum Beispiel den Gitarrenmelodien des Titelstücks und von 'Daydream' oder der Gitarre-Bass-Kombination des genannten 'Free Of Pain' - nur um festzustellen, dass einem originellen Einstieg doch wieder ein Stück in 08/15-Manier folgte. MAGICAL HEART ist nicht die einzige Gruppe, bei der das Talent für Gitarren- und Gesangsmelodien ungleich stark ausgeprägt ist. Hinzu kommt, dass der Sänger mit seiner heiseren, eher hohen Stimme und das Schlagzeug manchmal mehr Dampf machen, als es zum jeweiligen Lied passt. Mit 'On My Own' und 'It Could Go On (Forever)' sind zumindest zwei Lieder dabei, die mich nahezu über ihren gesamten Verlauf überzeugt haben.

Insgesamt ist "Heartsonic" eine ordentliche Scheibe, auf der mäßige Kompositionen gut eingespielt sind. Irritierend ist die mangelnde Individualität. Bis auf wenige Ausnahmen klingt es, als sei die Musik nach einem Lehrbuch aus den 80ern für jugendliche Nachwuchsmusiker entstanden.