Keine Arschkriecherei mehr!

MÄNNI verliert sich nicht in seinen Gedanken, sondern spricht sie ganz klar aus - das war bereits auf den bisherigen drei Alben der Punk-Rock-Combo der Fall, und das ändert sich auch auf dem recht zynisch betitelten neuen Release "Das fröhliche Album" nicht. Für einen Titel wie 'Niemals im Leben' würde so manche junge Punk-Rock-Combo sicherlich alles geben, schließlich kann man den Singalong im Chorus kaum besser gestalten: "ich werd' keine Ärsche mehr lecken, denn ich weiß, wie Ärsche schmecken" - hat man da noch Fragen? Mit ein bisschen "oh-oh" im Anschluss ist der Refrain sicherlich einer der fiesesten Ohrwürmer der laufenden Saison und bereits seit dem ersten Durchlauf nicht mehr aus dem Kopf zu verbannen.



Doch auch in den folgenden fünf Songs geht "Das fröhliche Album" in Sachen Einprägsamkeit All In. 'So ein geiles Leben' und 'Überstunden im Backstageraum' präsentieren die rauere Note der Band, finden im Refrain aber wieder den üblichen Konsens. 'Es geht mir gut' bleibt ebenfalls sofort kleben, und mit dem schmissigen 'Leichter' verabschiedet sich MÄNNI mehr als souverän aus der aktuellen EP, die in knappen 15 Minuten nicht nur mannigfaltige Statements setzt, sondern den Spaß am deutschsprachigen Punk Rock umgehend wieder zurückbringt. Und das tut einer Szene, in der es zuletzt eher um Plakatives und ausgenudelte Plattitüden ging, wirklich gut.



Insofern muss man den Titel der aktuellen Veröffentlichung auch wieder ernst nehmen. MÄNNI macht seit jeher Spaß, steht für Mitsingparts mit besonders exquisiten Lyrics und haut auch anno 2024 mächtig auf die Pauke. Wer also auch nicht mehr am Allerwertesten schnüffeln mag - und wer will das schon - darf sich mit "Das fröhliche Album" gerne die Laune versüßen lassen. Einmal mehr haben die Jungs es prächtig auf den Punkt gebracht!