Tolle Modern-Jazz-Platte mit unglaublich schönem Sound.

Den Namen Selene Messinis sollten sich Liebhaber modernen Jazz Rocks zwingend merken und bestenfalls auch direkt den ersten Erkundungstrip in ihre Soloarbeiten starten. Was die junge australische Keyboarderin auf dem Debüt ihres MAD VANTAGE-Projektes aufbietet, ist einerseits ziemlich anspruchsvoll und verzwickt, auf der anderen Seite aber eben auch sehr unterhaltsam und wirklich packend aufbereitet. "Minutiae." versucht nämlich nicht, an allen Ecken und Enden und vor allem auf Teufel komm raus, irgendwelche Retro-Landschaften zu beackern und hier mit entsprechenden stilistischen Kniffen eine gewissen Coolness zu erzwingen, sondern bleibt ihrem spontanen Naturell in allen Songs des neuen Albums absolut treu und schafft es auch mit vergleichsweise minimalistischen Ansätzen ein ziemlich großes Spektakel zu entzünden.



Ihr Keyboard ist dabei natürlich die zentrale Steuerungsapparatur, wird jedoch erstaunlich songdienlich eingesetzt, wenn man genauer betrachtet, wie abgefahren manche Parts auf "Minutiae." am Ende dargeboten werden. Hier wird zwischen spacigen Synthie-Sounds und kitschiger Casio-Heimorgel ein ziemlich breites Spannungsfeld erschaffen, in der die rein instrumentalen Kompositionen sogar Platz für so manche emotionale Note lassen. Dabei wird an vorderster Front ein ständiges Duell zwischen teils grandiosen Gitarrenarrangements und prallen Tastenvariationen inszeniert, das mit seinen stimmungsvollen Improvisationen und seinem angenehm warmen Gesamtsound überhaupt nicht erst in die Verlegenheit kommt, in irgendeiner Weise sperrig zu klingen, sondern trotz seiner nicht immer leicht nachvollziehbaren Strukturen sofort ins Blut übergeht. Hier unterscheidet sich MAD VANTAGE schließlich auch in der eigentlichen Sache von all den vielen Jazzprojekten, die im Bestreben, möglichst schräg und eigensinnig zu klingen, die eigentlichen Songs gerne mal aus dem Auge verlieren - das passiert Miss Messinis auf "Minutiae." in keinem einzigen Augenblick.



Zusammengefasst enthält dieses Debüt daher auch alles, was man sich von einem Prog/Jazz-Abenteuer mit dezenter Keyboard-Schlagseite wünschen kann: tolle Instrumentalarbeit, herrlicher Sound und vor allem packendes Songwriting. MAD VANTAGE entpuppt sich als starker, absolut lohnenswerter Newcomer. Klarer Fall!