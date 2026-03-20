MACHINE HEAD - Burn My Eyes

Burn My Eyes

Mehr über Machine Head

Genre:
Thrash
∅-Note:
9.50
Label:
Roadrunner Records
Release:
09.08.1994

    < 5 Wertungen

    1. Davidian
    2. Old
    3. A Thousand Lies
    4. None But My Own
    5. The Rage To Overcome
    6. Death Church
    7. Nation On Fire
    8. Blood For Blood
    9. I'm Your God Now
    10. Real Eyes, Realize, Real Lies
    11. Block

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    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

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