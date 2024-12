Auf den Spuren des TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA gibt es nicht nur Kitsch!

Eigentlich schon erstaunlich, dass die kommerzielle Ausschlachtung des Weihnachtsfestes in der Hardrock-Szene noch nicht so weit vorangeschritten ist, wie man es aufgrund vieler zweifelhafter Entwicklungen der letzten Jahre eigentlich erwarten dürfte. Zwar gibt es hier und dort ein paar kurze musikalische Statements, doch auf die Spitze getrieben hat es in den letzten Jahren tatsächlich kein Act so wirklich - sicherlich auch mit dem Wissen, dass die Epen des TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA die Messlatte so hoch gelegt haben, dass man im direkten Vergleich eigentlich nur scheitern kann.



Mit LUMINARE CHRISTMAS! ist nun aber doch eine Combo ins Leben gerufen worden, die den Geist der Weihnacht auch mit symphonisch unterlegter Gitarrenmusik aufleben lassen möchte, und auch wenn die ersten Eindrücke (das Artwork zu "Mistletoe Madness" ist einfach furchtbar) Schlimmstes befürchten ließen, ist der finale Output doch viel, viel stärker, als man hätte erwarten wollen. Zwar geht die Band im direkten Vergleich zu Paul O'Neill's Lebenswerk in 'Carol Of The Bells' maßlos unter und muss sich der TSO-Vorgabe ganz klar beugen, doch losgelöst von irgendwelchen Parallelen ist "Mistletoe Madness" völlig überraschend ein sehr schönes, melodisches, zudem sehr basisches Melodic-Rock-Album mit leichter symphonischer Neigung geworden. Die meisten Songs strahlen wirklich etwas Bewegendes aus und liefern auch das perfekte Entertainment zur besinnlichen Zeit. Kompositionen wie das akustische 'Like A Child' oder das atmosphärisch aufgeladene 'Oh Holy Night' sind meilenweit davon entfernt, irgendwelchen Christmas-Kitsch in die Umlaufbahnen zu streuen. Auch eher schunkelige Stücke wie 'A Ray Of Hope' und 'His Majesty' sind einfach tausendmal besser geeignet, die Festivitäten unter dem Tannenbaum zu begehen als jeder x-fach wiederverwertete Klassiker im Pop- oder Schlager-Gewand.



Natürlich wird man eine Scheibe wie "Mistletoe Madness" auch künftig nur saisonal auspacken und auflegen, aber die positive Stimmung, das feine Konzept, die tollen Melodien und das an sich wirklich gelungene Songmaterial machen am Ende richtig Laune. LUMINARE CHRISTMAS! muss sich zwar erwartungsgemäß dem großen Vorbild beugen, ist aber deswegen kaum weniger lohnenswert als das TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA. Diese durchaus sehr positive Überraschung nimmt man mit, um beim Auspacken der Geschenke ein ordentliches Grinsen aufzulegen!