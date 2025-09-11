LORNA SHORE - I Feel The Everblack Festering Within Me

I Feel The Everblack Festering Within Me

Genre:
Death Metal / Deathcore
∅-Note:
8.50
Label:
Century Media Records / Sony Music
Release:
12.09.2025

    < 5 Wertungen

    1. Prison Of Flesh
    2. Oblivion
    3. In Darkness
    4. Unbreakable
    5. Glenwood
    6. Lionheart
    7. Death Can Take Me
    8. War Machine
    9. A Nameless Hymn
    10. Forevermore

