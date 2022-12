Und wieder einmal bürgt Kanada für musikalische Qualität.

Es ist ein wahrhaft grandioses Jahr für AOR-Liebhaber. Wir wurden selten mit so vielen qualitativ hochwertigen Alben verwöhnt wie 2022. Angesichts der Fülle von Veröffentlichungen im Genre Melodic (Hard) Rock sollte die 3-Track-EP "No Chance" von LOCKHART aus Kanada auf keinen Fall von euch übersehen werden. Die EP ist das erste Lebenszeichen der Band und ein gelungener Appetizer auf das in Vorbereitung befindliche Debütalbum. So frisch und unverbraucht wie die Musik von LOCKHART trotz ganz bewusst gesetzter Achtziger-Referenzen klingt, so passend ist es, dass das Trio erst 2021 gegründet wurde. Hier ist noch keine Routine eingekehrt. Erfahrung bringen die drei Musiker trotzdem mit, denn sie haben schon bei namhaften Combos Meriten erworben: Devon (Gesang, Gitarre, Keyboards) bei AXXION, Jason (Bass) bei CAULDRON und Fabio (Schlagzeug) bei ANNIHILATOR, BONFIRE und ENEMY EYES.



Erklärtes Ziel der Band ist es, dass wir "No Chance" immer und immer wieder abspielen sollen. Und genau das ist dem Dreier bei mir gelungen. Die Stücke sind einfach so wunderbar melodisch komponiert und dabei trotz der Retro-Keyboards überhaupt nicht bombastisch überfrachtet, dass sie auch bei wiederholtem Genuss nichts von ihrem Zauber verlieren. Im Gegenteil - die Songs gewinnen bei jedem Durchgang an Format. Besonders 'No Chance In Heaven' macht durch den dominanten Bass, das tolle Gitarrensolo und den feinen Chorus einfach Spaß. Auch 'Under Fire' mit Fabios prägnantem Schlagzeugspiel ist stark. 'Just Can't Wait' schließlich vertreibt mit seinem Charme auch den letzten Rest trüber Stimmung, die Ende November ja durchaus mal aufkommen kann.

"No Chance" gibt es bisher leider nur digital und als Tape, aber vielleicht folgt ja bald doch noch eine Veröffentlichung auf Vinyl oder CD. Verdient hätte es diese schöne EP allemal.