Ein echtes Hit-Festival zum Comeback.

Bei der ganzen Energie, die LIPZ auf ihrem neuen Album freisetzt, muss man sich ernsthaft fragen, warum die Truppe vor ziemlich genau zehn Jahren nicht sofort am Ball geblieben ist. Das Quartett hatte eine starke erste Single und eine ebenso vielversprechende EP in die Umlaufbahnen gejagt, hat in der Folge aber nichts mehr weiter von sich hören lassen. Der Release von "Changing The Melody" kommt daher auch ein wenig überraschend, aber keiensfalls ungelegen - denn ganz offensichtlich haben die Skandinavier die Akkus noch mal so richtig aufgeladen, um es anno 2024 ordentlich beben zu lassen.



LIPZ zelebriert den Glam Rock dabei auf völlig traditionelle Art und Weise, zitiert sich gelegentlich auch durch den ganzen Katalog der letzten vier Dekaden, bringt dabei aber so viele starke Hooks und Singalongs zusammen, dass man gar nicht anders kann, als umgehend alle zehn Stücke von "Changing The Melody" mitzuträllern. Wer den Chorus eines Songs von 'Stop Talking About Nothing' beispielsweise schon nicht im zweiten Durchgang laut mitsingt, darf sich gerne mal auf Unterkühlung untersuchen lassen. Genauso wie in 'Freak', 'Secret Lover' und 'Monsterz' wartet die Band auch hier mit einer Monster-Hookline auf, die man sicherlich auch noch in ein paar Wochen im Ohr kleben hat. Das macht mal so richtig Spaß!



Die Schweden machen auf "Changing The Melody" aber eigentlich auch alles richtig, was man richtig machen kann: die Grooves sind extrem cool, die Melodien bleiben auf Anhieb hängen, die Ansätze sind angenehm vielseitig, und in Sachen Performance macht den Jungs auch so schnell niemand etwas vor. Selbst die Klischeehürde meistert LIPZ extrem souverän und berichtet nicht über die üblich-schwülstigen Themen. Let the music do the talking - das ist das einzige Klischee, das hier stehen bleibt.



"Changing The Melody" ist ein echter Glücksfall für die vier geschminkten Musiker und eine echte Frischzellenkur für das gesamte Genre: Denn wenn Glam Rock heute immer noch so erfrischend klingt wie die Schweden auf ihrem neuen Album, muss man sich über den Fortbestand der Szene definitiv keine Sorgen machen!