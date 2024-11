Einprägsamkeit als Messlatte, Langzeiteffekte ausgeblendet.

THE LINDA LINDAS ist eine außergewöhnliche All-Girl-Combo, zumindest was die Besetzung angeht. Zwei Latinas und zwei Damen asiatischer Herkunft sind vor geraumer Zeit aufeinandergetroffen, um ihre musikalischen Vorlieben in einen Topf zu werfen. Herausgekommen ist ein schmissiges Pop-Punk-Gemisch, das nun bereits in die zweite Runde geht, bis dato aber schon eine Menge Aufmerksamkeit generieren konnte.



Auf "No Obligation" lässt die Band es allerdings auch sehr konventionell zugehen und hat den Mainstream zumindest in den meisten Stücken ganz klar im Augenwinkel. Die Songs sind durchweg einprägsam, könnten hin und wieder aber auch ein bisschen mehr Zunder vertragen, so wie etwa im vergleichsweise aggressiven Opener 'No Obligation', in dem nicht nur das Tempo ordentlich angezogen wird, sondern auch die Vocals entschlossener als an anderer Stelle klingen. Solche Nummern hätte man sich insgesamt etwas häufiger gewünscht, da sich "No Obligation" im weiteren Verlauf immer weiter konventionellen Strickmustern unterordnet und keine echten Specials mehr liefert.



Man kann natürlich rückblickend gerne diskutieren, ob hierzu eine grundsätzliche Notwendigkeit besteht, doch der Eindruck, dass sich THE LINDA LINDAS die Sache ein bisschen leicht macht und den Erfolg eigentlich schon einprogrammiert hat, weil die entsprechende Massentauglichkeit durchweg gegeben ist, kann einfach nicht aus den Gedanken verschwinden. Es ist sicherlich gutes Entertainment mit einer Masse an leicht verdaulichen Singalongs, aber eben auch keine Platte, die langfristig mit großer Euphorie aufgelegt werden wird. Immerhin: Für den Moment haben Stücke wie 'Resolution/Revolution' und 'Excuse Me' genügend Spaß gebracht, doch ob es auf Dauer ist, muss die Zeit zeigen.