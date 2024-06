Musikalischer Ritt auf der Rasierklinge, der leider nicht ganz gelingt.

Hinter dem Namen LEGIONARY verbirgt sich eigentlich pimär Gitarrist und Schlagzeuger Frank D'Erasmo, der das einst als vollständige Band gegründete Projekt mittlerweile alleine betreibt. Entstanden ist dabei in knapp 17 Jahren des Bestehens eine Reihe von EPs und ein Langspieler namens "Arcane Divisons", der sogar gleich ein zweites Mal in einer überarbeiteten Version im Jahr 2014 erschien. Seit der Umgestaltung des Lineups konzentriert sich Frank aber primär auf Kurzrillen und ändert auch mit der neuen 4-Track-Veröffentlichung "Prison Realm" diesen Kurs nicht.



Geboten werden den Fans des aus der New Yorker Bronx stammenden Musikers dabei insgesamt vier Tracks, wobei es sich beim letzten Song der EP um ein weiteres Remake des Titelsongs des eben bereits erwähnten Albums "Arcane Divisions" handelt. Doch fangen wir erst einmal beim frischen Material an, für das Frank diesmal Unterstützung von Chris Clancy am Gesang und Tony Barhoum bekommt, der den Mastermind mit seinen Leads an der Gitarre unterstützt hat. Der Bass wurde schlussendlich vom Bandkopf persönlich eingespielt, sodass das Projekt aktuell als Trio agiert. Musikalisch erwartet uns dabei ein durchaus ungewohnter Grenzgang zwischen Melodic Death, Power und Thrash Metal, der von Göteborger Originalen bis hin zu amerkanischen Galopp-Spezialisten wie ICED EARTH eine ziemlich Bandbreite von Bands zitiert. Das clean gespielte Intro des Openers 'Question Everything' ist dabei leider etwas unbeeindruckend ausgefallen, doch wenn die melodischen Leads schließlich das Zepter übernehmen und in die thrashig-galoppierende Strophe übergehen, bessert sich der Gesamteindruck augenblicklich. Ein solider Refrain mitsamt Klargesang rundet das Bild schließlich ab und macht den Opener zu einem anständigen Einstieg, auch wenn restlose Begeisterungsstürme bei mir ausbleiben, insbesondere weil ich angesichts der teils etwas ruppigen Wechsel skeptisch bleibe, ob der musikalische Mix wirklich funktionieren kann.



Auch 'Prison Realm' liefert in dieser Hinsicht keine besseren Anhaltungspunkte, bleiben die einzelnen musikalischen Versatzstücke doch weiterhin interessant, wirken in ihrer Platzierung aber doch recht bemüht. Bestes Beispiel ist hier der Klargesang, der teilweise fast schon verkrampft gegen Blastbeats und rasante Gitarren ankämpfen muss. 'Neuroweaponry' stellt dann an dritter Position der Trackliste aber einen kleinen Durchbruch dar, denn mit verstärktem Fokus auf Thrash-Riffs und einem Refrain, der endlich einmal etwas mehr Luft zum Atmen bekommt, ist die Nummer ganz klar der Höhepunkt dieser Kurzrille, die schlussendlich vom erwähnten Remake des alten Tracks 'Arcane Divisions' ganz ordentlich beendet wird. Ja, auch hier geht es teils noch etwas chaotisch zu, aber zumindest in den Grundzügen unterhält die Nummer gut, auch wenn der Spannungsbogen nicht ganz über die sieben Minuten gehalten werden kann.



Insgesamt bleibt "Prison Realm" aber in seiner Gesamtheit hinter den Erwartungen zurück, die von den handwerklichen Fähigkeiten der beteiligten Musiker geschürt werden. Kompositorisch gibt es abseits von 'Neuroweaponry' nämlich einfach zu wenig Zählbares und auch der ambitionierte Genremix geht nicht wirklich auf, weshalb die Kurzrille wohl auch eher im Niemandsland zwischen den Genres, die hier munter zitiert werden, versauern wird.