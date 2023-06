Ein kräftiger Schluck aus dem Kelch.

Im Vergleich zur Anfangszeit werden die Abstände zwischen neuen LEGION OF THE DAMNED-Alben zwar größer, die Musik aber gehaltvoller, bissiger und beinah schon abwechslungsreicher. Nach "Ravenous Plague" hat es geschlagene fünf Jahre gedauert, bis die Sklaven aus dem Schattenland ihre Death'n'Thrash-Bestie auf die Menschheit losgelassen haben. So hatte die 2019er Dampframme wieder gute, knackig-garstige Songs am Start, die LEGION OF THE DAMNED wieder in meinen Fokus katapultierte. Nun trinken die Limburger Wüteriche aus dem mit Gift gefüllten Kelch, haben mit Fabian Verweij von DISQUIET eine zusätzliche Riffmaschine am Start und brettern nun als frischgebackenes Quintett munter drauf los.



Dieser Umstand führt zu mehr Hall, mehr Volumen in den Songs, sowie einer höheren Flexibilität, wenn die Riffs mal rasanter, tödlicher, mal grooviger, lavaartiger zum Besten gegeben werden wollen. An der eigentlichen Marschroute – eine unheilvolle Aura, ein höllisch guter Sound, drückende, intensive Parts – sind Keif-Akrobat Maurice und seine Spielmannstruppe keinen Deut abgewichen, kommen aber noch entschiedener auf den Punkt, wirken zielgerichteter. Hier ein paar schwarzmetallische Nuancen, dort ein Hauch von Todesgroove aus den 1990er Jahren – die OCCULT-Vergangenheit kann die Verdammtenlegion auch 20 Jahre später noch leugnen – und fertig ist mit "The Poison Chalice" das neue, nunmehr achte, ach so typische und trotzdem frische und spritige LEGION OF THE DAMNED-Album.



Ihr wollt Anspieltipps, nachdem ihr euch von diesem sehr geschmackvollen Artwork loseisen konntet? Könnt ihr gerne haben: 'Saints In Torment' macht in Kombination mit dem 'Contamination'-Biest den Blitzstart perfekt, 'Skulls Adorn The Traitor's Gate' ist neben dem abschließenden, titelgebenden Magengrubenschlag mein absoluter Liebling auf "The Poison Chalice" und auch zur Albummitte hin sorgen 'Behold The Beyond' und 'Retaliation' für die gewissen Aha-Effekte. Seien es wahnsinnigere Rasereien oder der nun größere Spielraum ob der zweiten Klampfe, der generelle Biss der Niederländer oder mein ohnehin derzeit wieder sehr den derben Tönen zugewandter Geschmack, ich weiß es nicht. Fest steht, "The Poison Chalice" macht Bock, LEGION OF THE DAMNED macht Bock und so macht auch der Auftritt der Jungs auf dem diesjährigen Rock Hard Festival hoffentlich Bock. Rain or shine, wir sehen uns dort! Ne, warte mal, das war etwas anderes…