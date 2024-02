Das Mädel auf dem Cover ist nicht der Sänger!

Die LEATHÜRBITCH ist zurück! Vier Jahre nach "Into The Night" gibt es mit "Shattered Vanity" ein zweites, durchaus hartes Album der Amis. Sänger Joel Starr schaut immer noch aus wie ein Sleaze-Rocker aus den Achtzigern, und das Artwork hat nichts, aber auch gar nichts mit den Mitgliedern der Band zu tun. Es kann insofern aber einen Hinweis auf die Musik geben, da es auch ganz laut "Achtziger" schreit!

LEATHÜRBITCH präsentiert uns einen Mix aus klassischem US Power Metal und leichten Glam-/Hair-Metal-Einflüssen. Ansonsten wird aufs Gaspedal getreten, speediger Metal ist parat, hohe Screams, melodische Gitarrenarbeit, die durchaus auch etwas garstig ist. Auf den ersten Eindruck wird das Debütalbum (das ich auch ganz gut fand) geschlagen.

Was LEATHÜRBITCH noch fehlt, um in die erste Reihe der Underground-Heroen unserer Zeit aufzusteigen, das sind die großen Hits, die Bands wie AMBUSH, ENFORCER, RAM, VISIGOTH, STALLION oder ETERNAL CHAMPION hinbekommen. Hier gibt es eben einen Mix aus RATT, AGENT STEEL, MERCYFUL FATE und ENFORCER, der durchaus eigenständig genug ist, um aufzufallen, aber nicht großartig genug, um den nächsten Hype einzuläuten. Das ist nicht schlimm. Es braucht gute, solide Bands wie LEATHÜRBITCH, die Spaß machen und einen guten Opener für die einschlägigen Festivals abgeben. Aber ich glaube: Wenn die Jungs noch etwas am Songwriting feilen, dann kann daraus noch mehr werden.

Anspieltipps: Betrayal, Shadow Mistress.