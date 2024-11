Straightes Classic-Rock-Vergnügen um Tausendsassa Peter Scheithauer.

Feiner, grooviger Hardrock mit erdigem Gitarrensound und einigen anständigen Hooklines; das neue Album von LAST TEMPTATION lässt sich im Grunde genommen ähnlich zusammenfassen wie die letzten beiden Releases der erfahrenen Musiker, und dennoch kann man behaupten, dass Peter Scheithauer und seine Mannen diesmal noch direkter auf den Punkt kommen. Dies mag zwar hin und wieder auf Kosten des melodischen Unterbaus von "Heart Starter" gehen, jedoch kompensiert die Band dies mit richtig coolen Grooves und diesbezüglich auch einer leichten Nähe zu den jüngeren Platten aus dem AEROSMITH-Katalog. Gepaart mit den nach wie vor sehr präsenten Reminiszenzen an die moderneren Songs der DEEP PURPLE-Dynastie ergibt sich so ein sehr unterhaltsames Werk, dem es auch an Abwechslung nicht mangelt - ein Glücksgriff quasi, wenn auch mit minimalen Einschränkungen.



So hätte man sich das Cover des Disco-Klassikers 'Born To Be Alive' sicherlich sparen können und zum Ende hin noch ein bisschen mehr variieren dürfen, weil Nummern wie 'Wildfire' und 'We Are Alive' nicht mehr ganz so deftig kicken wie das Material der ersten Albumhälfte. Hier allerdings hat LAST TEMPTATION mit 'Get On Me', 'All In All Out' und dem schmutzigen 'Beauty In Disguise' bereits einige Hochkaräter parken können, in der neben Gitarrist Scheithauer vor allem SABOTAGE-Frontmann Loup Malevil mit einer erstklassigen Performance punkten kann. Überhaupt ist die richtig starke Darbietung ein ganz großes Plus, das auch den nicht mehr ganz so spektakulären Schlussabschnitt sehr gut kompensieren kann und eigentlich danach schreit, die Truppe möglichst schnell auch auf hiesige Bühnen zu bringen. Genügend Argumente hat LAST TEMPTATION dazu auch auf "Heart Starter" gesammelt, einem weiteren Highlight in der noch recht jungen Karriere der nach wie vor sehr vielversprechenden Combo, von der man auch in Zukunft sicherlich noch einiges erwarten darf.