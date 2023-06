Ätschibätsch, Axl!

Musikalisch haben Lewis, Guns und Co. ihre vermeintlich großen Rosen-Schwestern schon seit Jahren überholt. Seit ihrer Versöhnung 2017 haben Tracii und Phil es auf drei stattliche Alben gebracht, die in bester Glam'n'Classic-Rock-Manier und kräftigem Punk- und Metal-Einschlag mir so manchen lauen Sommerabend versüßten. Auch wenn "The Missing Peace" und zum Teil auch "The Devil You Know" erst beim zweiten, dritten Anlauf zündeten, legte der Nachfolger von 2021 zumindest los wie die berühmte Feuerwehr. Und aktuell? Album Nummer 14 hört auf den Namen "Black Diamonds" und knüpft genau dort an, wo L. A. GUNS mit "Checkered Past" vor anderthalb Jahren aufgehört hat.



Hier wird der Rock'n'Roll-Lifestyle – stilecht und authentisch – aus jeder einzelnen Pore ausgeschwitzt, hat aufgrund der angenehm erdigen Produktion von Tracii persönlich einen gewissen 70's-Touch, ohne jedoch allzu altbacken zu klingen. Der Klang ist schlichtweg perfekt, sowohl für offensive Rock-Nummern mit gewissem Retro-Appeal, wie 'You Betray' gleich zu Beginn und das sleazige 'Shattered Glass', als auch Songs, die ein wenig auf die Bremse treten und dafür in puncto Atmosphäre punkten. Hier sind das vor allem das blues-lastige 'Shame' und der 'Gonna Lose'-Schmachtfetzen, bei denen auch Lewis' charismatischer Gesang zum Tragen kommt.



Nein, diese Guns-Version ruht sich nicht auf den alten, sehr alten Lorbeeren aus, sondern weiß stets gutklassige, zeitlose Alben an den Rock-Fan mit Hang zum Sunset Strip zu bringen. Nostalgie sieht eben anders aus und geht über das schlichte Betouren einstiger Glanzzeiten hinaus. L. A. GUNS und "Black Diamonds" räumen aktuell das Feld von hinten auf, schmeißen in sehr fanfreundlichen Zwei-Jahres-Abstände tolle Alben auf den Markt, vergessen dabei nie auch den einen oder anderen Hit mit anzufeuern – im aktuellen Fall sind dies fraglos 'Like A Drug' und das fetzige 'Wrong About You' – und sind dabei authentisch as hell. Beide Daumen hoch für einen starken Sommernachtssoundtrack.