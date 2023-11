Hier wird nicht rumgeheult!

Schneller, höher, weiter - oder im Falle der KRAWALLBRÜDER: aggressiver, lauter und melodischer. Die Vorzeichen zum neuen, inzwischen fünften Album der nicht immer unbedenklich aufgenommenen Band versprechen den besten Release in der Bandkarrierre. Und im Großen und Ganzen will sich "Blut, Schweiss & keine Tränen" auch an diesen Vorsatz halten. Mit einer Menge rauer Energie, üblich-plakativer Lyrik und den bekannten Quertendenzen startet das Quartett eine vorzeigbare Oi!-Punk-Show, die vor allem in den härteren und flotteren Nummern ihr Ziel nicht verfehlt. Und das ist ja schon mal etwas!



Nach dem relativ langen Schrammel-Intro gehen die KRAWALLBRÜDER direkt in die Vollen: 'Morgen die Welt' ist zwar im Hinblick auf die Texte nicht sonderlich originell, musikalisch aber ein erstklassiger Abräumer, welcher der Band direkt eine Menge Luft verschafft. Und ähnlich aggressiv geht es weiter: 'Ich und dein Leben' übeerzeugt mir sehr rauen Riffs, 'Soweit die Flügel tragen' bringt den nächsten starken Refrain und mit Abrissbirnen wie 'Willst du' und 'Ein neuer Tag' kann die Band ihrem angestammten Publikum nichts Falsches geben - ganz im Gegenteil!



Geschmackssache bleiben lediglich die lyrischen Inhalte, die mal wieder von der 'Wir-gegen-alle'-Mentalität leben und nicht unbewusst auch Inspirationen einer gewissen zu Grabe getragenen (und exhumierten? - Anm. d. Lektorats) Band aus Frankfurt am Main geprägt scheinen. Doch die Zielgruppe beider Bands ist letzten Endes wohl die gleiche und bekommt mit "Blut, Schweiss & keine Tränen" ein wirklich gutes - ja, vielleicht tatsächlich das bis dato beste - Album in die Regale gestellt und sollte es mit entsprechender musikalischer Neigung dort auch direkt abgreifen. Denn im Vergleich zu den vielen Konkurrenten in der deutschsprachigeen Punk-Szene siegt bei dieser Band am Ende der Rotz und die dreckige Attitüte über die abgegriffene Melodik der meisten anderen!



Anspieltipps: Morgen die Welt, Soweit die Flügel tragen, Solange wie wir Brüder sind