Hier wird's nicht langweilig!

Die Herangehensweise, die KOLOSSUS auf der neuen EP wählt, ist auf den ersten Blick ein wenig eigenartig. Die finnische Prog-Metal-Kapelle mit klaren Melodic-Death-Wurzeln überschlägt sich zum Auftakt von "Arma" regelrecht, verbreitet Chaos und Hektik und sorgt im Opener 'Maankamara' fast schon für eine leichte Überforderung auf der anderen Seite der Box, weil die rasanten Melodien, die flotten Wechsel und die opulente Aufbereitung einen regelrecht erschlagen. Vielleicht nennt man das in gewisser Weise 'Präsenz zeigen', aber die Erwartungen, die hier geweckt werden, sind andere als diejenigen, die das Quintett im weiteren Verlauf erfüllen möchte. Denn je weiter "Arma" voranschreitet, desto krasser ist die vorgenommene Entschleunigung, und spätestens im fast schon balladesken 'Hiiltnynt Katse' hat man die anfängliche Hektik längst vergessen, weil KOLOSSUS gänzlich neue Ideen produziert.



Die krassen Gegensätze sind aber sicherlich keine effekthaschende Masche, sondern einfach der wilde Ideenschatz, der in den Musikern schlummert und jetzt auch endlich mal raus musste. Seit ihrem Full-Length-Debüt aus dem jahr 2019 haben die Finnen nämlich, abgesehen von einigen digitalen Singles, kein neues Material mehr veröffentlicht, sitzen aber offensichtlich auf ziemlich heißen Kohlen. Zumindest wenn man ausschließlich die Energieleistung bewerten müsste, die dieser EP zugrunde liegt, kann man eigentlich zu gar keinem anderen Schluss kommen.



Aber warum sollte man sich länger mit irgendwelchen Analysen aufhalten, wenn KOLOSSUS die Antworten auf alle Fragen längst parat hat? Denn am Ende des Tages geht es eigentlich wieder nur darum, was die Songs auslösen, und das ist nach einem anfänglichen Schockmoment tatsächlich eine echt große Freude, weil die Herrschaften aus dem hohen Norden die coolsten Trademarks des finnischen Metals in der knapp bemessenen Spielzeit bündeln und einen etwas anspruchsvolleren Mix aus LORDI, AMORPHIS und SONATA ARCTICA auf die Tafel bringen. Klingt komisch, womöglich auch verrückt, ist bei näherer Betrachtung aber schlichtweg ziemlich cool und in allen Stimmungslagen auch entsprechend mitreißend. Zwar dürfte es zum Ende hin noch ein bisschen lebendiger sein, als in den eher im Midtempo verordneten letzten drei Nummern, allerdings trifft man hier wieder andere interessante Aspekte, die den Spaß erhalten - und zeigen, dass KOLOSSUS trotz relativer Release-Faulheit eine Menge zu berichten hat. Nur darf das dann in Zukunft gerne regelmäßiger geschehen!