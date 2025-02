Verlässlicher Hoffnungsspender in dunklen Zeiten.

Ein neues KILLSWITCH ENGAGE-Album zu besprechen, stellt mich vor den Zwiespalt, das Werk einer ehemaligen Lieblingsband zu sezieren, die weiter meine Sympathien besitzt, mich in ihrem späteren Karriereverlauf aber nicht mehr allzu sehr gepackt hat. Wer auf unserer Seite die von meinen Kollegen verfassten Rezensionen zu "Disarm The Descent", "Incarnate" und "Atonement" liest, kennt auch meinen größten Kritikpunkt am jüngsten Jahrzehnt der KSE-Bandgeschichte: Bei aller Souveränität und Klasse mangelt es den Amis seit längerer Zeit an Abwechslung sowie absoluten Highlights, wie wir sie auf "Alive Or Just Breathing" und vor allem "The End Of Heartache" in der ersten Karrierephase vorfanden.



Wie steht es nun um den nach langen sechs Jahren Wartezeit erscheinenden neunten KILLSWITCH ENGAGE-Langspieler "This Consequence"? Zunächst einmal sei gesagt, dass Jesse Leach und seine Mitstreiter exakt das liefern, was die amerikanische Gesellschaft im Jahr 2025 benötigt: eine wütende, anklagende, zugleich aber und in erster Linie stets Hoffnung spendende Ansammlung kompakter melodisch-metallischer Hymnen. Und in meinen Ohren weist auch die kompositorische Formkurve leicht nach oben: Mit dem packenden 'Discordant Nation', dem berührenden, TIMES OF GRACE-Vibes atmenden 'I Believe' und den Gänsehautmelodien von 'Forever Aligned' liefern Adam Dutkiewicz & Co. diesmal zumindest einige potentielle Langzeitohrwürmer. Die Trademarks bleiben dabei gänzlich unverändert; deftige Verse, unterlegt mit wahlweise dissonanten und melodiösen Riffs, treffen auf hocheingängige Refrains. Dem typischen Metalcore-Wechsel aus Schrei- und Klargesang bleibt auch der stets überzeugende Jesse Leach am Mikrofon treu.



Echte Ausfälle gab es bei KILLSWITCH ENGAGE zwar noch nie zu verzeichnen, allerdings halten sich auch die Höhepunkte wie gesagt seit geraumer Zeit im Rahmen. So ist es letztlich auch 2025 der Fall; angesichts weniger packender Stücke wie 'Collusion' und 'Broken Glass' und obligatorisch nachdenklichen, aber zu routinierten Nummern Marke 'Aftermath' und 'Abandon Us' war es eine gute Entscheidung, das Album nicht künstlich in die Länge zu ziehen, sondern kurz und knackig mit zehn Stücken und etwas über einer halben Stunde Spieldauer in Form zu gießen. Auch muss ich sagen, dass bei aller Fehlerlosigkeit die Gitarrenriffs nicht so richtig knallen wollen; auch könnte der permanente Einsatz des Schellenkranzes bei den Kehrversen allmählich mal überdacht werden.



"This Consequence" ist ein souveränes Metalcore-Album einer veränderungsresistenten Genreinstitution, das abermals ohne Ausfälle auskommt und zwei bis drei Hits in seinen Reihen aufweist. Von den wegweisenden Karriere-Highlights der Anfangsjahre bleibt man allerdings weiterhin ein gutes Stück entfernt, und dies liegt meines Erachtens am sehr hartnäckigen Festhalten am doch immergleichen Songwriting-Schema. Das mag zwar bei vielen Fans Anklang finden, im Vergleich mit anderen Metalcore-Urgesteinen fällt man so im Laufe der Zeit aber immer einen weiteren Schritt zurück. So hat beispielsweise Tim Lambesis jüngst mit "Through Storms Ahead" Treue zum AS I LAY DYING-Sound bewiesen und diesen um packende Riffs und dezent neue Impulse erweitert. Darauf wartet man bei KILLSWITCH ENGAGE nun schon viele Jahre vergeblich. Dennoch höre ich "This Consequence" gerne, und das liegt an der gleichbleibenden Fähigkeit von KILLSWITCH ENGAGE: nämlich mit harter Musik erfolgreich Hoffnung zu spenden.



Anspieltipps: Discordant Nation, Forever Aligned, Where It Dies